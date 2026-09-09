Diputados: la oposición busca avanzar con proyectos sobre morosidad y discapacidad

La Cámara de Diputados tendrá este miércoles una nueva jornada de tensión parlamentaria, con una sesión especial convocada para las 12 en la que la oposición buscará acelerar el tratamiento de proyectos relacionados con la morosidad de las familias y la emergencia en discapacidad.

Los bloques impulsores confían en contar con los 129 legisladores necesarios para abrir el recinto. En las horas previas se estimaba una asistencia de al menos 134 diputados, con representantes de Unión por la Patria, el Frente de Izquierda, la Coalición Cívica, Encuentro Federal, el MID y distintas bancadas provinciales, entre otros espacios.

La intención no es aprobar este miércoles una ley definitiva, sino emplazar a las comisiones correspondientes para establecer fechas concretas de dictamen. Esto se debe a que ninguno de los proyectos incluidos en la convocatoria cuenta todavía con despacho de comisión.

Uno de los principales ejes será el crecimiento del endeudamiento y la morosidad familiar. En Diputados se acumularon cerca de 50 iniciativas sobre el tema y todavía no existe consenso para unificar las diferentes propuestas en un único texto.

Entre las alternativas que se encuentran bajo análisis aparecen mecanismos de refinanciación para determinados niveles de deuda, eliminación de intereses punitorios acumulados, planes de pago de hasta 36 meses y límites sobre las tasas aplicadas en las refinanciaciones. Sectores opositores señalaron que buscarán consensuar una iniciativa que no implique un costo fiscal directo para el Estado.

La sesión está convocada para las 12.

El otro punto central será la prórroga de la emergencia en discapacidad, cuya vigencia concluye a fines de este año. La normativa actualmente en marcha contempla, entre otras medidas, una Pensión No Contributiva por Discapacidad para Protección Social equivalente al 70% del haber mínimo jubilatorio y compatible bajo determinadas condiciones con empleos registrados.

El oficialismo había intentado inicialmente evitar la sesión argumentando que ambos asuntos ya se encuentran siendo discutidos en comisión. Sin embargo, ante la posibilidad concreta de que la oposición alcanzara por sí sola el quórum, La Libertad Avanza resolvió cambiar de estrategia y bajar al recinto.