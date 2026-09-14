Milei se reunió con legisladores de La Libertad Avanza: tres horas de economía

Javier Milei encabezó este lunes una reunión de más de tres horas con diputados y senadores de La Libertad Avanza en la Casa Rosada, en la que concentró su exposición en la situación económica y evitó referirse tanto al proyecto vinculado con Malvinas como al Presupuesto 2027.

El encuentro se desarrolló en el Salón Héroes de Malvinas y reunió a más de un centenar de dirigentes oficialistas. Karina Milei fue la primera en hablar y ocupó cerca de media hora mientras esperaban la llegada del Presidente, que ingresó alrededor de las 15:30. También participaron Diego Santilli, Ignacio Devitt, Martín Menem, Gabriel Bornoroni y Fabián Fernández.

Según relataron asistentes, Milei hizo una extensa defensa del rumbo económico y repasó indicadores de manera pormenorizada. “El Presidente hizo un resumen detallado, punto por punto, de cómo está en este momento cada uno de los indicadores de la economía. Nos detalló la macro en profundidad durante tres horas”, señaló uno de los legisladores presentes.

La convocatoria tenía como objetivo reforzar los argumentos del oficialismo frente a las críticas opositoras por el consumo y la actividad. Además, el mandatario volvió a insistir en la necesidad de que los legisladores tengan mayor exposición pública para defender las políticas del Gobierno.

Pese a que se esperaba alguna referencia a la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, el tema Malvinas no fue abordado. Tampoco se habló del Presupuesto 2027, que incluirá partidas destinadas al área de Defensa. Desde la conducción libertaria aclararon que no está previsto que Milei presente personalmente ese proyecto en el Congreso.

Durante la charla también hubo menciones al libro La economía en una lección, de Henry Hazlitt, una obra que el Presidente suele citar y que ya había entregado anteriormente a integrantes de su espacio.

Tras la reunión, los diputados fueron convocados a un segundo encuentro en un local partidario de San Telmo. Allí se esperaba nuevamente la presencia de Karina Milei para continuar con la discusión sobre las próximas reformas. “No va a ser una cena, es un encuentro como cualquier otro, en el que puede ser que hable ella”, explicaron desde la organización.

Con información de Infobae