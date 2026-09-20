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Vélez venció en un partidazo a Tigre por el Clausura y se trepa a la cima de la anual

En el estadio José Amalfitani, el Fortín venció 3-2 al Matador por la décima fecha del campeonato, encuentro de caracter interzonal.

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Vélez se impuso por 3-2 a Tigre en un auténtico partidazo por el juego interzonal de la fecha 10 del Torneo Clausura de la Liga Profesional 2026, triunfo clave para el Fortín ya que ahora acompaña a Independiente Rivadavia en la cima de la Tabla Anual. 

Tras una previa muy hablada, Ronaldo Martínez abrió el marcador y le dio una merecida ventaja al elenco velezano ante el estadio José Amalfitani para finalizar el primer tiempo. El complemento estuvo repleto de emociones: Ignacio Russo logró el empate parcial pero Juan Cruz Policella volvía poner por delante al Fortín pocos minutos más tarde.

Cuando el juego llegaba a su fin, Jerónimo Dómina recompuso la paridad pero meros segundos más tarde volvió a decir presente Martínez, que firmó su doblete a falta de un minuto para el final para que Vélez se quede con tres puntos cruciales en su lucha por ser el mejor equipo de toda la temporada y seguir de cerca a Instituto por la primera posición de la Zona A.

Fuente: TyC

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