Deportes
Cómo quedó el medallero de los Suramericanos 2026 tras la actividad del domingo
Argentina continúa segunda.
Las competencias de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 continúan su desarrollo y la lucha por las medallas se mantiene al rojo vivo. La delegación de Brasil se consolida en lo más alto del medallero general con un total de 177 preseas (71 de oro, 58 de plata y 48 de bronce).
En el segundo escalón se ubica Argentina, que suma 159 medallas (42 doradas, 45 de plata y 72 de bronce). Por su parte, Colombia completa el podio en la tercera posición acumulando 110 medallas (39 de oro, 37 de plata y 34 de bronce).
El top 5 lo completan Chile en el cuarto lugar con 91 medallas y Venezuela en la quinta posición con 89.
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