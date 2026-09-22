El Tiempo
La lluvia y el viento se van en un martes frío y soleado en la ciudad
El meteorólogo de LA BRÚJULA 24 informó lo que se prevé en materia climática para las próximas horas en Bahía Blanca y la región.
La primavera ya empieza tímidamente a sentirse en el ambiente bahiense y de la región, con un día más estable, según el meteorólogo de LA BRÚJULA 24, Leonardo De Benedictis.
"El amanecer será el más frío de toda la semana, con valores bajo cero no solo en la periferia, aunque luego los guarismos se van a ir recuperando, llegando a 15 grados a la tarde", expuso en su habitual informe matutino.
Luego, De Benedictis adelantó que el cielo se va a presentar mayormente despejado, una de las diferencias respecto de ayer, al igual que la rotación del viento al norte, con una intensidad mucho menos importante.
Por último, el profesional anticipó que para este miércoles se pronostica un fuerte salto en los registros térmicos, en especial en la mínima, con características más acordes a la época del año y sin inestabilidad.
Wanda, Susana y una comparación polémica
Asensio duda en su estrategia defensista: en 48 horas ya le renunciaron dos abogados
Las seis propuestas de River a la AFA en el regreso del club al Comité Ejecutivo
Dibu Martínez habló de la despedida de Messi en la Selección: "Pensé que se había retirado"
Allanan comisaría de Punta Alta: investigan si un policía era cómplice de narcos
Más Leídas
-
Destacada C5 horas ago
Advierten que Bahía estará 36 horas sin agua: cuándo será el corte de suministro
-
Uncategorized13 horas ago
Intensa búsqueda de un preso que escapó de la cárcel de Saavedra
-
Noticias B17 horas ago
Cuatro familias fueron evacuadas en Cerri
-
La región22 horas ago
Arranz: "El agua rompió algunas pasarelas, pero ya comenzó a bajar"
-
Espectáculos24 horas ago
Lussich sobre la visita de Milei: "Los bahienses tienen el agua al cuello y lo siguen votando"
-
Noticias B23 horas ago
El testimonio por el que se detuvo a Asensio: "Entraba desnudo cuando me duchaba y me besaba"
-
Noticias B23 horas ago
Misterio en la Fragata Libertad: una tripulante "desapareció" en vivo y el video se volvió viral
-
Noticias B13 horas ago
Detienen a un hombre acusado de balear a otro en la pierna