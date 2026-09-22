La lluvia y el viento se van en un martes frío y soleado en la ciudad

La primavera ya empieza tímidamente a sentirse en el ambiente bahiense y de la región, con un día más estable, según el meteorólogo de LA BRÚJULA 24, Leonardo De Benedictis.

"El amanecer será el más frío de toda la semana, con valores bajo cero no solo en la periferia, aunque luego los guarismos se van a ir recuperando, llegando a 15 grados a la tarde", expuso en su habitual informe matutino.

Luego, De Benedictis adelantó que el cielo se va a presentar mayormente despejado, una de las diferencias respecto de ayer, al igual que la rotación del viento al norte, con una intensidad mucho menos importante.

Por último, el profesional anticipó que para este miércoles se pronostica un fuerte salto en los registros térmicos, en especial en la mínima, con características más acordes a la época del año y sin inestabilidad.