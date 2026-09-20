La Fragata Libertad regresó a Buenos Aires tras 161 días de navegación

La Fragata ARA Libertad regresó este sábado al Puerto de Buenos Aires luego de permanecer 161 días fuera de su apostadero y completar una nueva travesía destinada a la formación de los futuros oficiales de la Armada Argentina.

El buque escuela tomó amarras pasadas las 14 en el Apostadero Naval Buenos Aires, ubicado en Dársena Norte, donde cientos de familiares y amigos aguardaban el regreso de la tripulación.

La llegada marcó el cierre del 54° Viaje de Instrucción, que había comenzado el 11 de abril desde el mismo puerto. A lo largo del recorrido, la embarcación navegó 19.448 millas náuticas y realizó escalas en nueve puertos internacionales.

La última parada en el exterior fue Río de Janeiro, Brasil. Antes había pasado por Fortaleza; New Orleans, Norfolk, Baltimore, Nueva York y Boston, en Estados Unidos; Kingston, Jamaica; y San Juan de Puerto Rico.

Durante los más de cinco meses de navegación, los Guardiamarinas en Comisión realizaron prácticas de navegación a vela, maniobras, ejercicios de control de averías, lucha contra incendios y procedimientos de abandono.

También participaron de actividades culturales, deportivas y educativas junto a integrantes de otras fuerzas y escuelas navales.

Uno de los puntos destacados de la travesía fue el paso por Estados Unidos, donde la Fragata Libertad participó de actividades vinculadas con la conmemoración de los 250 años de la independencia de ese país y visitó cinco puertos de su costa atlántica.

La embarcación estuvo al mando del capitán de navío Jorge Gabriel Cáceres, secundado por el capitán de fragata Juan Cruz Granja.

Tras el amarre se realizó una ceremonia encabezada por el ministro de Defensa, Carlos Alberto Presti, junto con autoridades de las Fuerzas Armadas. Luego llegó uno de los momentos más emotivos de la jornada, cuando los tripulantes pudieron reencontrarse con sus familiares después de más de cinco meses de viaje.