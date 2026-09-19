Vendieron un pasaje Business, viajó en una categoría inferior y condenaron a la aerolínea

La Justicia condenó a una aerolínea europea y a una agencia de viajes por vender un pasaje internacional en clase Business, aunque uno de los tramos fue realizado en una categoría inferior.

El caso fue analizado por el Juzgado Nacional en lo Civil y Comercial Federal N° 5, que consideró probado que el pasajero había contratado todo el viaje en una clase superior y que no fue informado previamente del cambio.

El inconveniente ocurrió en el tramo entre Buenos Aires y Río de Janeiro, cuando los pasajeros fueron notificados de que el vuelo sería operado por otra compañía y que la aeronave no contaba con la clase Business contratada.

La situación tuvo un impacto particular en uno de los viajeros, ya que había sido operado recientemente de la cadera y había elegido esa categoría por las condiciones de mayor comodidad.

La aerolínea negó responsabilidad y sostuvo que el pasaje había sido vendido mediante agencias. La agencia, por su parte, afirmó que la reserva fue realizada correctamente. Sin embargo, el juez entendió que ambas partes debían responder por el incumplimiento.

El fallo remarcó que llegar a destino no implicaba que el servicio hubiera sido prestado en las condiciones pactadas, ya que el pasajero pagó por una categoría que finalmente no recibió.

La condena fue fijada en $83.170 más intereses, por daño material y daño moral. El reclamo por lucro cesante fue rechazado.