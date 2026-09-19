Independiente reaccionó y se llevó un triunfo clave ante Unión

Independiente se impuso por 2-1 ante Unión de Santa Fe en el estadio 15 de Abril y se llevó una victoria clave por la fecha 10 del Torneo Clausura para sus aspiraciones a entrar a la Copa Sudamericana a través de la Tabla Anual. Santiago Montiel y Maximiliano Meza anotaron los tantos del Rojo, que dio vuelta el marcador después de que Marcelo Estigarribia pusiera en ventaja al Tatengue.

Fuente: TyC