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Independiente reaccionó y se llevó un triunfo clave ante Unión

El Rojo comenzó abajo en el marcador, pero lo empató en dos minutos después y luego un golazo de Meza le dio la victoria por la fecha 10 del Clausura.

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Independiente se impuso por 2-1 ante Unión de Santa Fe en el estadio 15 de Abril y se llevó una victoria clave por la fecha 10 del Torneo Clausura para sus aspiraciones a entrar a la Copa Sudamericana a través de la Tabla Anual. Santiago Montiel y Maximiliano Meza anotaron los tantos del Rojo, que dio vuelta el marcador después de que Marcelo Estigarribia pusiera en ventaja al Tatengue.

Fuente: TyC

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