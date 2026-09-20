Huracán visita a Sarmiento de Pigüé por el Regional Amateur

Huracán de Ingeniero White volverá a tener acción este domingo en el Torneo Regional Federal Amateur 2026, cuando visite a Sarmiento de Pigüé por la cuarta fecha de la Zona 3 de la Región Pampeana Sur.

El partido se disputará desde las 15:30 y tendrá como árbitra principal a Yasu Muñoz, de Santa Rosa. En esta jornada quedará libre Ferro Carril Sud de Olavarría.

El equipo whitense llega con 3 puntos, producto de una victoria y una derrota en sus primeras dos presentaciones. En la tercera fecha tuvo descanso, por lo que ahora buscará volver a sumar en un grupo corto y muy parejo.

El debut de Huracán había sido con triunfo por 1 a 0 ante Sarmiento de Pigüé, con gol de Tomás Segovia. Luego, en la segunda fecha, cayó por el mismo resultado frente a Ferro Carril Sud en Olavarría.