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Huracán visita a Sarmiento de Pigüé por el Regional Amateur
El Globo de Ingeniero White jugará este domingo desde las 15:30, por la cuarta fecha de la Zona 3. Ferro Carril Sud tendrá jornada libre.
Huracán de Ingeniero White volverá a tener acción este domingo en el Torneo Regional Federal Amateur 2026, cuando visite a Sarmiento de Pigüé por la cuarta fecha de la Zona 3 de la Región Pampeana Sur.
El partido se disputará desde las 15:30 y tendrá como árbitra principal a Yasu Muñoz, de Santa Rosa. En esta jornada quedará libre Ferro Carril Sud de Olavarría.
El equipo whitense llega con 3 puntos, producto de una victoria y una derrota en sus primeras dos presentaciones. En la tercera fecha tuvo descanso, por lo que ahora buscará volver a sumar en un grupo corto y muy parejo.
El debut de Huracán había sido con triunfo por 1 a 0 ante Sarmiento de Pigüé, con gol de Tomás Segovia. Luego, en la segunda fecha, cayó por el mismo resultado frente a Ferro Carril Sud en Olavarría.
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