Copa Davis: Cerúndolo y Tirante ganaron sin problemas y Argentina está 2-0 sobre Turquía

Argentina se adelantó 2-0 ante Turquía en Neuquén y quedó a una victoria de acceder a los Qualifiers 2027 de la Copa Davis. Francisco Cerúndolo y Thiago Tirante ganaron sus respectivos singles en el estadio Ruca Che, escenario de la primera serie del certamen disputada en la Patagonia.

Cerúndolo, ubicado en el puesto 23 del ranking mundial, abrió la jornada con un triunfo por 6-0 y 6-4 frente a Yanki Erel, número 329. Luego, Tirante, 52° del escalafón, superó a Mert Alkaya, 296°, por 6-2 y 6-4 para ampliar la ventaja del equipo capitaneado por Javier Frana.

La actividad continuará este domingo, desde las 11, con el dobles. Guido Andreozzi y Andrés Molteni enfrentarán a Tuncay Duran y Arda Azkara con la posibilidad de asegurar la clasificación. Después están previstos los singles restantes, aunque el último se disputará únicamente si resulta necesario.

Tirante respondió a la confianza del capitán, que lo eligió como segundo singlista por encima de Mariano Navone. El platense, de 25 años, sostuvo su actuación en la potencia del servicio y en golpes profundos que limitaron las respuestas del principal jugador visitante.

“Thiago tiene un saque increíble. Es algo que esperaba”, reconoció Alkaya después del encuentro. El turco también destacó: “Es un gran jugador y no pude hacer demasiado”.

El argentino terminó con nueve aces y dos dobles faltas. Además, ganó el 81% de los puntos disputados con su primer saque y aprovechó tres de las cinco oportunidades de quiebre que generó.

En el primer turno, Cerúndolo necesitó una hora y 13 minutos para resolver su partido. Dominó el set inicial, que cerró en menos de media hora, y mantuvo el control durante un segundo parcial más equilibrado.

La serie representa una oportunidad de recuperación para Argentina después de la derrota por 3-2 sufrida en febrero frente a Corea del Sur, en Busan, que frustró sus posibilidades de avanzar en el Grupo Mundial.

El cruce se juega sobre superficie dura y bajo techo, una combinación que el conjunto nacional no utilizaba como local desde la final de 2008 ante España, disputada en Mar del Plata, donde perdió aquella definición.

Con información de La Nación