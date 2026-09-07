La región
Comenzó el concurso para elegir la bandera de Sierra de la Ventana
La convocatoria está dirigida a mayores de 13 años, residentes o nativos de la localidad, e instituciones. Los trabajos podrán presentarse hasta el 18 de septiembre.
Comenzó oficialmente el concurso “Una Bandera para Sierra”, la iniciativa que busca crear la Bandera Oficial de Sierra de la Ventana como nuevo símbolo representativo de la identidad, la historia y los valores de la localidad.
La convocatoria, impulsada por el Municipio de Tornquist y reglamentada mediante la Ordenanza Municipal N° 3825/24, está destinada a personas mayores de 13 años que sean residentes o nativas de Sierra de la Ventana, además de instituciones de la localidad.
Los interesados podrán presentar sus propuestas desde este lunes 7 y hasta el 18 de septiembre en el Centro Cultural Sierra de la Ventana.
No es necesario contar con conocimientos de diseño gráfico para participar, según se informó en la convocatoria difundida por el Municipio.
Las bases y condiciones del certamen están disponibles para quienes quieran conocer los requisitos que deberán cumplir los diseños. Además, se habilitaron canales de consulta a través del WhatsApp 291 429-1483 y del correo [email protected].
El proyecto que resulte seleccionado recibirá un premio y será elegido como la propuesta que mejor represente la identidad de Sierra de la Ventana.
Desde el Municipio invitaron a vecinos, instituciones y distintos sectores de la comunidad a sumarse a la iniciativa y formar parte de la creación de un emblema que identificará a la localidad en los próximos años.
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