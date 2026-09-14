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Monte Hermoso entra en la cuenta regresiva para la Fiesta Nacional de la Primavera
Cruzando el Charco abrirá los shows el sábado 19 y Guasones cerrará la celebración el domingo 20. Habrá música en vivo, DJs y patio gastronómico.
Monte Hermoso ya vive la cuenta regresiva para una nueva edición de la Fiesta Nacional de la Primavera, uno de los encuentros más convocantes del calendario turístico de la ciudad balnearia y de toda la región.
La 32° edición tendrá como principales protagonistas a Cruzando el Charco y Guasones, dos bandas platenses que encabezarán la propuesta musical durante el fin de semana del 19 y 20 de septiembre.
Cruzando el Charco será la encargada de abrir los espectáculos el sábado 19. La banda regresará a Monte Hermoso en medio de un presente destacado, luego de celebrar sus 14 años de trayectoria con un show a sala llena en el Microestadio Atenas de La Plata.
El grupo también llegará con nuevo material y después de una temporada que lo llevó por distintos escenarios del país y del exterior.
El cierre quedará en manos de Guasones, que se presentará el domingo 20. La histórica banda liderada por Facundo Soto volverá a la localidad balnearia para bajar el telón de una de las fiestas más esperadas de septiembre.
Guasones atraviesa además un año de intensa actividad con su Gira Rock & Blues en Vivo 2026. Durante los últimos meses agotó localidades en escenarios como el Bioceres Arena de Rosario, Plaza de la Música de Córdoba y el Teatro Flores de la Ciudad de Buenos Aires, además de realizar una gira por España.
Las actividades tendrán como escenario central la Plaza Parque General San Martín, donde se montará un espacio pensado para disfrutar al aire libre durante ambas jornadas.
La propuesta se completará con patio gastronómico, DJs y música en vivo, en un fin de semana que volverá a reunir a miles de visitantes en Monte Hermoso para darle la bienvenida a la primavera.
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