Diputados: avanzó el debate por discapacidad y endeudamiento

La Cámara de Diputados aprobó por unanimidad el cronograma para debatir los proyectos vinculados con la Emergencia en Discapacidad y el endeudamiento de los hogares, en una jornada marcada por los cambios de estrategia del oficialismo y la disputa por el control de la agenda parlamentaria.

La Libertad Avanza decidió finalmente no dar quórum para la sesión especial convocada por la oposición. Los legisladores oficialistas estaban dentro del recinto, pero permanecieron de pie cuando comenzó el debate con 135 diputados sentados. Sin embargo, luego acompañaron las votaciones que establecieron fechas obligatorias para el tratamiento de ambos temas en comisión.

El primer emplazamiento fue para las comisiones de Discapacidad y Presupuesto, que deberán analizar el proyecto que extiende por un año la emergencia en el área. La iniciativa será debatida el 16 de septiembre y tendrá dictamen el 23 del mismo mes. La votación fue contundente: 249 diputados votaron a favor.

El jefe del bloque libertario, Gabriel Bornoroni, defendió la postura oficial y sostuvo: “La comisión de discapacidad está trabajando y propuso ya un cronograma. Resulta extraño que tengamos que venir a una sesión a imponer un cronograma que ya propusimos”.

En paralelo, la oposición acordó excluir a la comisión de Presupuesto del tratamiento de los proyectos vinculados al endeudamiento, evitando avanzar sobre iniciativas con impacto fiscal. El debate se realizará en las comisiones de Defensa del Consumidor y Finanzas los días 15, 22 y 29 de septiembre, con dictamen previsto para fin de mes.

La discusión de fondo estuvo centrada en quién define los tiempos del Congreso. La oposición acusó al oficialismo de intentar dilatar el tratamiento mediante debates en comisión sin plazos definidos, mientras que desde el Gobierno aseguraron que buscaban ordenar el trabajo legislativo y preservar el equilibrio fiscal.

Según la estrategia inicial, La Libertad Avanza intentó que la sesión no alcanzara el quórum, pero al advertir que contaba con pocas posibilidades de impedir el avance opositor optó por acompañar las fechas acordadas. “Fue una seda, increíble”, describieron algunos legisladores al referirse a la reunión previa entre autoridades parlamentarias y jefes de bloque.

Finalmente, el oficialismo terminó respaldando un cronograma impulsado por sus adversarios políticos, aunque sostuvo que mantendrá su postura de discutir los proyectos con criterios de responsabilidad fiscal.

Con información de Clarín