"Se va a cometer una tremenda injusticia", alertan por la quita de la Zona Fría

El avance del proyecto que modifica el régimen de Zona Fría volvió a generar preocupación en Bahía Blanca. La iniciativa ya dio un nuevo paso en el Senado, luego de obtener dictamen en comisiones, y quedó en condiciones de ser tratada en el recinto.

En ese contexto, Alejandro “Topo” Rodríguez, director del Instituto Consenso Federal, habló con La Brújula 24 y cuestionó duramente el criterio del Gobierno nacional para recortar el beneficio en ciudades bonaerenses como Bahía Blanca.

“Lamentablemente la semana que viene se va a cometer una tremenda injusticia con la clase media trabajadora de las zonas frías de la provincia de Buenos Aires”, sostuvo Rodríguez en Bahía Hoy.

El proyecto impulsado por el Poder Ejecutivo, bajo el nombre de “Medidas Energéticas”, propone modificar el actual régimen de subsidios al consumo residencial de gas. Según el esquema aprobado en Diputados, se mantendría el beneficio pleno para las zonas históricas, como la Patagonia, Malargüe y la Puna, pero se limitaría el alcance para las localidades incorporadas por la ampliación de 2021.

Rodríguez apuntó contra esa diferencia. Según planteó, Bahía Blanca podría perder el descuento por zona fría mientras otras ciudades del sur continuarían con el beneficio sin importar el nivel de ingresos de cada hogar.

“La decisión es quitarle los descuentos de la zona fría a Bahía Blanca, pero dejárselos a Puerto Madryn y a Comodoro Rivadavia, no importa el nivel de ingresos que tenga el hogar”, afirmó.

El exdiputado también remarcó que, si se aprueba la reforma, los usuarios bahienses no solo dejarían de recibir el descuento, sino que además seguirían pagando el adicional que financia el fondo de zona fría.

“El usuario de Bahía Blanca, que ahora no va a tener descuento por zona fría, va a seguir pagando todos los meses un adicional en su boleta para financiar el descuento del de Madryn y del de Comodoro Rivadavia”, señaló.

De acuerdo con Rodríguez, actualmente se paga un 7,5% en cada factura para sostener el fondo, pero la ley en debate habilitaría llevar ese cargo hasta el 11,25%.

El director del Instituto Consenso Federal sostuvo que el régimen no debe ser entendido como “un privilegio”, sino como una compensación por el mayor consumo que tienen los hogares en regiones con inviernos más fríos. En ese sentido, indicó que en Bahía Blanca, Tornquist, Coronel Rosales y otras localidades bonaerenses se consume “94% más de gas en invierno” que en zonas no frías.

Para Rodríguez, el impacto no sería únicamente sobre la factura del gas. También advirtió que el aumento del gasto fijo en los hogares podría afectar al comercio local.

“Si vos ganás lo mismo y pagás más gas, vas a tener que consumir menos de algo, y normalmente eso repercute también en los comercios”, explicó.

En ese punto, estimó que Bahía Blanca podría dejar de volcar alrededor de 17.500 millones de pesos al año al comercio local por el mayor peso de las facturas en la economía familiar.

Rodríguez también cuestionó que se avance sobre una ley que, según recordó, tenía vigencia hasta 2031. “La seguridad jurídica no es solo para cuatro o cinco grandes, tiene que ser para el conjunto de los ciudadanos”, expresó.

Desde el Gobierno, en cambio, la secretaria de Energía, María Carmen Tettamanti, defendió la iniciativa al sostener que los subsidios deben estar dirigidos a las familias con dificultades para pagar las facturas y no aplicarse de manera generalizada.

Rodríguez rechazó esa mirada y sostuvo que el recorte perjudicaría especialmente a la provincia de Buenos Aires. “No es cierto que el Gobierno le quita un privilegio a alguien, sino que le deja los descuentos a un sector del país y nos lo saca a nosotros”, afirmó.

El proyecto será tratado ahora en el Senado. Si se aprueba sin cambios, quedará convertido en ley; si recibe modificaciones, deberá volver a Diputados.