Se anticipa un martes con un amanecer nublado

El pronóstico del tiempo para este martes anticipa que será una jornada nublada durante la mañana y más despejada hacia la tarde, con una mañana fresca y una tarde cálida, según el meteorólogo de La Brújula 24, Leonardo De Benedictis.

La mínima será de 7 grados y la máxima llegará hasta los 13 grados, con tendencia a aumentar en el transcurso de la semana.

En cuanto a Monte Hermoso y Sierra de la Ventana, se espera que en la región costera esté algo inestable durante la madrugada y la mañana y que en la zona serrana la temperatura sea más baja que en el resto.