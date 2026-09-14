El Tiempo
Se anticipa un martes con un amanecer nublado
La mínima será de 7 grados y la máxima llegará hasta los 13 grados.
El pronóstico del tiempo para este martes anticipa que será una jornada nublada durante la mañana y más despejada hacia la tarde, con una mañana fresca y una tarde cálida, según el meteorólogo de La Brújula 24, Leonardo De Benedictis.
La mínima será de 7 grados y la máxima llegará hasta los 13 grados, con tendencia a aumentar en el transcurso de la semana.
En cuanto a Monte Hermoso y Sierra de la Ventana, se espera que en la región costera esté algo inestable durante la madrugada y la mañana y que en la zona serrana la temperatura sea más baja que en el resto.
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