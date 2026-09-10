Se espera un viernes ventoso: hay alerta amarilla

El viernes llegará con lluvias, bajas temperaturas y viento intenso a Bahía Blanca, de acuerdo con el pronóstico oficial del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Durante la madrugada se esperan chaparrones, con una probabilidad de precipitación de entre 10 y 40%. La temperatura rondará los 8 grados y el viento soplará del sudeste a velocidades de entre 23 y 31 km/h, con ráfagas de hasta 59 km/h.

Las condiciones se intensificarán durante la mañana, cuando la posibilidad de lluvias aumentará. El termómetro marcará alrededor de 7 grados y el viento del sudeste alcanzará entre 32 y 41 km/h, con ráfagas de 60 a 69 km/h.

En general, estos valores no suelen generar impactos significativos. No obstante, el SMN emitió una alerta amarilla por vientos para el viernes 11.

Por la tarde continuarán los chaparrones, aunque con una probabilidad de entre 10 y 40%. Será el momento más templado del día, con una máxima de 11 grados, mientras que seguirán las fuertes ráfagas.

Para la noche se prevén lluvias aisladas, con una probabilidad de entre 40 y 70%, unos 7 grados de temperatura y viento del sudeste de hasta 41 km/h, nuevamente con ráfagas que podrían llegar a los 69 km/h.

Las recomendaciones a seguir por la alerta amarilla son las siguientes: evitar salir. retirá o asegurar objetos que puedan ser arrastrados por el viento, como macetas, sillas o toldos; cerrar y alejarse de puertas y ventanas; si se está al aire libre evitar refugiarse debajo de marquesinas, carteles publicitarios, árboles o poste; y tener precaución al conducir.

En Monte Hermoso se espera un panorama muy similar, con mínima de 7 y máxima de 11 grados, chaparrones durante buena parte de la jornada y lluvias aisladas por la noche, además de ráfagas de hasta 69 km/h. En Sierra de la Ventana, en tanto, la temperatura oscilará entre los 4 y los 15 grados: habrá chaparrones de madrugada, tormentas aisladas durante la mañana y lluvias aisladas por la tarde y la noche, con viento del sudeste y ráfagas que también podrían alcanzar los 69 km/h.