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Se espera un fin de semana frío y nublado
Las mínimas estará cerca de cero grados los dos días y la máxima no pasará de 11 grados.
El pronóstico del tiempo para este fin de semana anticipa jornadas muy frías, con chances de lluvia, de acuerdo con el meteorólogo de La Brújula 24, Leonardo De Benedictis.
Durante lo que resta del viernes se espera que persista la nubosidad, con algún chaparrón aislado y bajas temperaturas.
Para el sábado se pronostica que cesen las lluvias, aunque continuará el cielo nublado. La mínima será de 1 grado y la máxima rondará los 10 grados.
En cuanto al domingo, el cielo estará más despejado. La mínima será de un grado bajo cero y la máxima llegará a los 11 grados.
En Monte Hermoso y Sierra de la Ventana el panorama será muy similar, con temperaturas más bajas en la región serrana y algo más de viento en la zona costera.
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