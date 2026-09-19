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Argentina sumó otras 19 medallas en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026: así están las posiciones
Se completó el sexto día de competencia y la delegación albiceleste continúa en el segundo lugar de la tabla detrás de Brasil.
La delegación de Argentina continúa cosechando medallas en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 y este viernes logró un total de 19 preseas, destacándose las tres doradas que consiguieron el equipo de esgrima, el tirador Julián Gutiérrez y la ciclista Julieta Benedetti.
Al término de la sexta jornada de competencia, Argentina se encuentra segunda en el medallero con 120 medallas (34 de oro, 35 de plata y 51 de bronce). El líder de la tabla es Brasil, que tiene hasta el momento 138 metales (54-49-35) y tercero se encuentra Colombia con 83 preseas (32-29-22). Cabe aclarar que las doradas tienen un mayor valor en la sumatoria final.
Entre los momentos destacados del día está el infartante triunfo de Julieta Benedetti en la prueba de ciclismo de ruta. La corredora de 22 años cruzó primera la meta tras casi tres horas de competencia por menos de un segundo de diferencia sobre cinco rivales, pero con un grupo de 29 ciclistas en total que llegaron con una diferencia de apenas 5 segundos.
ASÍ ESTÁ EL MEDALLERO TRAS EL SEXTO DÍA DE LOS JUEGOS SURAMERICANOS SANTA FE 2026
Fuente: Infobae
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