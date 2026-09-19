Guaminí: llevan una semana buscando al quinto pescador desaparecido

La búsqueda del quinto pescador desaparecido en la Laguna del Monte, en Guaminí, cumplió este sábado una semana sin resultados positivos, mientras continúa el operativo para intentar localizarlo.

La tragedia ocurrió el sábado 12 de septiembre, cuando una lancha con cinco personas a bordo se dio vuelta en la laguna. Cuatro de los ocupantes fueron hallados sin vida: José Domingo Carrizo, de 84 años; Carlos Augusto Pérez, de 71; José Luna, de 70; y José Antonio Bianchi, de 52, quien se desempeñaba como guía de pesca. El quinto hombre todavía no fue encontrado.

El operativo sigue a cargo de los Bomberos Voluntarios de Guaminí y cuenta con la participación de más de 70 personas y unas 25 embarcaciones. También se sumaron drones, una brigada canina K9 especializada en búsqueda de restos humanos y un avión que realizó sobrevuelos sobre el espejo de agua.

Durante los últimos días se realizaron recorridas alrededor de las islas y rastrillajes en forma de abanico. Además, se utilizó una red de arrastre cerca del sector donde fue encontrada la lancha accidentada.

Una de las principales dificultades tiene que ver con las condiciones climáticas. Los fuertes vientos limitaron durante algunas jornadas el ingreso de embarcaciones al agua y complicaron las tareas de búsqueda.

A eso se suma que los equipos no cuentan con tecnología específica para una búsqueda subacuática, por lo que buena parte del trabajo depende de la observación visual. Tampoco se sabe con precisión si el lugar donde apareció la embarcación coincide con el punto exacto del vuelco.

Por ese motivo, el radio de búsqueda fue ampliado entre 1.000 y 2.000 metros hacia cada lado del punto marcado con coordenadas satelitales. En ese sector, la Laguna del Monte alcanza aproximadamente seis metros de profundidad.