Tragedia en Guaminí: encontraron sin vida al guía de pesca y ya son cuatro los fallecidos

La búsqueda de los pescadores desaparecidos en una laguna del sistema de Las Encadenadas, en Guaminí, sumó este domingo una nueva víctima fatal: fue encontrado sin vida el guía de pesca.

Se trata de José Antonio Bianchi, de 52 años, quien residía en el Balneario Cochicó. De esta manera, ya son cuatro las personas fallecidas luego de que la embarcación en la que se desplazaban diera una vuelta de campana en la Laguna del Monte.

Las otras víctimas fueron identificadas como José Domingo Carrizo (84) oriundo de San Isidro, Carlos Augusto Pérez (71), de Capital Federal y José Luna (70).

El operativo, a cargo de los Bomberos Voluntarios de Guaminí y Defensa Civil, continúa por estas horas con el objetivo de encontrar a la quinta y última persona que permanece desaparecida.

El accidente ocurrió en la Laguna del Monte, uno de los espejos de agua que integran el sistema de las Encadenadas del Oeste, una zona donde la actividad pesquera es habitual.