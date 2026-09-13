Deportes
Independiente y San Lorenzo disputan el clásico y Racing visita a Huracán
En Avellaneda dirigirá el bahiense Facundo Tello.
Independiente recibirá este domingo a San Lorenzo, por la novena fecha de la Zona A del Torneo Clausura, en un duelo clave por los puestos de clasificación a los playoffs.
El encuentro, que está programado para las 19:15, se llevará a cabo en el Estadio Libertadores de América - Ricardo Enrique Bochini, y se podrá ver a través de ESPN Premium. El árbitro designado fue Facundo Tello, mientras que en el VAR estará Fernando Espinoza.
Independiente llega a este encuentro luego del buen triunfo 1-0 que consiguió en condición de visitante contra Central Córdoba de Santiago del Estero, que le permitió llegar a esta fecha en la octava posición de la Zona A con 13 puntos.
De esta manera, el "Rojo" estaría ingresando a los playoffs, aunque no puede confiarse ya que un paso en falso lo sacaría de esta zona.
San Lorenzo, por su parte, también ganó en la última fecha (1-0 a Talleres de Córdoba), por lo que llegó a los 10 puntos y quedó décimo en la Zona A.
El "Ciclón" contará con el debut de Rubén Darío Insua, quien iniciará su tercer ciclo como director técnico del club.
Las posibles formaciones y otros detalles del partido
- Torneo Clausura
- Zona A - fecha 9
- Independiente - San Lorenzo
- Estadio: Libertadores de América - Ricardo Enrique Bochini
- Árbitro: Facundo Tello
- VAR: Fernando Espinoza
- Hora: 19:15.
- TV: ESPN Premium
Independiente: Rodrigo Rey; Leonardo Godoy, Juan Fedorco, Juan Manuel Arrayago, Facundo Zabala; Maximiliano Meza, Iván Marcone, Mateo Pérez Curci; Santiago Montiel, Felipe Tempone o Ezequiel Ávila, Matías Abaldo.. DT: Jadson Viera.
San Lorenzo: José Devecchi; Danilo Arboleda, Alejo Córdoba o Guzmán Corujo, Emiliano Amor; Nicolás Tripichio o Ezequiel Herrera, Manuel Insaurralde, Ignacio Perruzzi o Nicolás Tripichio, Teo Rodríguez Pagano; Facundo Farías; Alexis Cuello y Rodrigo Auzmendi. DT: Rubén Darío Insua.
Racing, necesita ganar
Racing se medirá este domingo ante Huracán en la novena fecha de la Zona B del Torneo Clausura de la Liga Profesional de Fútbol. Este encuentro podría resultar decisivo para el futuro de su entrenador Juan Pablo Vojvoda.
El partido está programado para las 21:30 y se disputará en el Estadio Tomás Adolfo Ducó. La cobertura en vivo será realizada por la Agencia Noticias Argentinas y se podrá seguir a través de TNT Sports. El árbitro designado para el encuentro es Pablo Dóvalo, mientras que Lucas Novelli estará a cargo del VAR.
Racing llega a este enfrentamiento en medio de una severa crisis deportiva, acumulando apenas cinco puntos en el Torneo Clausura, lo que ha generado la percepción de que el 2026 podría ser un año perdido para el club. La "Academia" no solo se encuentra en la última posición de la Zona B, sino que ocupa el vigésimo cuarto lugar en la tabla general, lo que podría poner en riesgo su permanencia en la categoría si continúa con esta racha negativa. Actualmente, el equipo ha registrado siete partidos sin victorias en el campeonato local.
La situación actual del equipo dirigido por Juan Pablo Vojvoda lo aleja de los puestos de clasificación a competencias internacionales, por lo que sus únicas oportunidades de acceder a estos torneos serían a través de la conquista del título en el Torneo Clausura o ganando la Copa Argentina.
Por su parte, Huracán también ha tenido un comienzo complicado en el Torneo Clausura, ocupando la undécima posición en la Zona B con solo 10 puntos. Sin embargo, una victoria podría catapultarlo a los puestos de clasificación a los playoffs.
Domingo 13 de septiembre
14.45 Sarmiento – Belgrano (Zona B) (ESPN Premium)
Árbitro: Felipe Viola
Árbitro asistente 1: Sebastián Raineri
Árbitro asistente 2: Marcos Horticolou
Cuarto árbitro: Kevin Bustos
VAR: Juan Pablo Loustau
AVAR: Diego Romero
14.45 Tigre – Rosario Central (Zona B) (TNT Sports)
Árbitro: Andrés Merlos
Árbitro asistente 1: Facundo Rodríguez
Árbitro asistente 2: Carlos Viglietti
Cuarto árbitro: Julián Jerez
VAR: Gastón Monsón Brizuela
AVAR: Julio Fernández
17.00 Argentinos – Gimnasia (Zona B) (TNT Sports)
Árbitro: Sebastián Martínez
Árbitro asistente 1: Diego Bonfá
Árbitro asistente 2: Lucas Pardo
Cuarto árbitro: Gabriel Gutiérrez
VAR: Sebastián Habib
AVAR: Mariana De Almeida
19.15 Independiente – San Lorenzo (Zona A) (ESPN Premium)
Árbitro: Facundo Tello
Árbitro asistente 1: Gabriel Chade
Árbitro asistente 2: Iván Núñez
Cuarto árbitro: Jorge Broggi
VAR: Fernando Espinoza
AVAR: Javier Uziga
21.30 Huracán – Racing (Zona B) (TNT Sports)
Árbitro: Pablo Dóvalo
Árbitro asistente 1: Maximiliano Del Yesso
Árbitro asistente 2: Agustín Méndez
Cuarto árbitro: Nicolás Mastroieni
VAR: Lucas Novelli
AVAR: Manuel Sánchez
Lunes 14 de septiembre
19.00 Deportivo Riestra – Lanús (Zona A) (ESPN Premium)
Árbitro: Leandro Rey Hilfer
Árbitro asistente 1: Adrián Delbarba
Árbitro asistente 2: Maximiliano Castelli
Cuarto árbitro: Adrián Núñez Rodríguez
VAR: Hernán Mastrángelo
AVAR: Nelson Sosa
19.00 Banfield – Barracas Central (Zona B) (TNT Sports)
Árbitro: Sebastián Zunino
Árbitro asistente 1: Pablo Gualtieri
Árbitro asistente 2: Federico García
Cuarto árbitro: Cristián Cernadas
VAR: Pablo Echavarría
AVAR: Javier Mihura
21.15 Instituto – Estudiantes (Río Cuarto) (Interzonal) (TNT Sports)
Árbitro: Luis Lobo Medina
Árbitro asistente 1: Cristián Navarro
Árbitro asistente 2: Ernesto Callegari
Cuarto árbitro: Pablo Núñez
VAR: José Carreras
AVAR: Federico Benítez
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