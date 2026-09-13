Independiente y San Lorenzo disputan el clásico y Racing visita a Huracán

Independiente recibirá este domingo a San Lorenzo, por la novena fecha de la Zona A del Torneo Clausura, en un duelo clave por los puestos de clasificación a los playoffs.

El encuentro, que está programado para las 19:15, se llevará a cabo en el Estadio Libertadores de América - Ricardo Enrique Bochini, y se podrá ver a través de ESPN Premium. El árbitro designado fue Facundo Tello, mientras que en el VAR estará Fernando Espinoza.

Independiente llega a este encuentro luego del buen triunfo 1-0 que consiguió en condición de visitante contra Central Córdoba de Santiago del Estero, que le permitió llegar a esta fecha en la octava posición de la Zona A con 13 puntos.

De esta manera, el "Rojo" estaría ingresando a los playoffs, aunque no puede confiarse ya que un paso en falso lo sacaría de esta zona.

San Lorenzo, por su parte, también ganó en la última fecha (1-0 a Talleres de Córdoba), por lo que llegó a los 10 puntos y quedó décimo en la Zona A.

El "Ciclón" contará con el debut de Rubén Darío Insua, quien iniciará su tercer ciclo como director técnico del club.

Las posibles formaciones y otros detalles del partido



Torneo Clausura

Zona A - fecha 9

Independiente - San Lorenzo

Estadio: Libertadores de América - Ricardo Enrique Bochini

Árbitro: Facundo Tello

VAR: Fernando Espinoza

Hora: 19:15.

TV: ESPN Premium



Independiente: Rodrigo Rey; Leonardo Godoy, Juan Fedorco, Juan Manuel Arrayago, Facundo Zabala; Maximiliano Meza, Iván Marcone, Mateo Pérez Curci; Santiago Montiel, Felipe Tempone o Ezequiel Ávila, Matías Abaldo.. DT: Jadson Viera.

San Lorenzo: José Devecchi; Danilo Arboleda, Alejo Córdoba o Guzmán Corujo, Emiliano Amor; Nicolás Tripichio o Ezequiel Herrera, Manuel Insaurralde, Ignacio Perruzzi o Nicolás Tripichio, Teo Rodríguez Pagano; Facundo Farías; Alexis Cuello y Rodrigo Auzmendi. DT: Rubén Darío Insua.

Racing, necesita ganar

Racing se medirá este domingo ante Huracán en la novena fecha de la Zona B del Torneo Clausura de la Liga Profesional de Fútbol. Este encuentro podría resultar decisivo para el futuro de su entrenador Juan Pablo Vojvoda.

El partido está programado para las 21:30 y se disputará en el Estadio Tomás Adolfo Ducó. La cobertura en vivo será realizada por la Agencia Noticias Argentinas y se podrá seguir a través de TNT Sports. El árbitro designado para el encuentro es Pablo Dóvalo, mientras que Lucas Novelli estará a cargo del VAR.

Racing llega a este enfrentamiento en medio de una severa crisis deportiva, acumulando apenas cinco puntos en el Torneo Clausura, lo que ha generado la percepción de que el 2026 podría ser un año perdido para el club. La "Academia" no solo se encuentra en la última posición de la Zona B, sino que ocupa el vigésimo cuarto lugar en la tabla general, lo que podría poner en riesgo su permanencia en la categoría si continúa con esta racha negativa. Actualmente, el equipo ha registrado siete partidos sin victorias en el campeonato local.

La situación actual del equipo dirigido por Juan Pablo Vojvoda lo aleja de los puestos de clasificación a competencias internacionales, por lo que sus únicas oportunidades de acceder a estos torneos serían a través de la conquista del título en el Torneo Clausura o ganando la Copa Argentina.

Por su parte, Huracán también ha tenido un comienzo complicado en el Torneo Clausura, ocupando la undécima posición en la Zona B con solo 10 puntos. Sin embargo, una victoria podría catapultarlo a los puestos de clasificación a los playoffs.

Domingo 13 de septiembre

14.45 Sarmiento – Belgrano (Zona B) (ESPN Premium)

Árbitro: Felipe Viola

Árbitro asistente 1: Sebastián Raineri

Árbitro asistente 2: Marcos Horticolou

Cuarto árbitro: Kevin Bustos

VAR: Juan Pablo Loustau

AVAR: Diego Romero

14.45 Tigre – Rosario Central (Zona B) (TNT Sports)

Árbitro: Andrés Merlos

Árbitro asistente 1: Facundo Rodríguez

Árbitro asistente 2: Carlos Viglietti

Cuarto árbitro: Julián Jerez

VAR: Gastón Monsón Brizuela

AVAR: Julio Fernández

17.00 Argentinos – Gimnasia (Zona B) (TNT Sports)

Árbitro: Sebastián Martínez

Árbitro asistente 1: Diego Bonfá

Árbitro asistente 2: Lucas Pardo

Cuarto árbitro: Gabriel Gutiérrez

VAR: Sebastián Habib

AVAR: Mariana De Almeida

19.15 Independiente – San Lorenzo (Zona A) (ESPN Premium)

Árbitro: Facundo Tello

Árbitro asistente 1: Gabriel Chade

Árbitro asistente 2: Iván Núñez

Cuarto árbitro: Jorge Broggi

VAR: Fernando Espinoza

AVAR: Javier Uziga

21.30 Huracán – Racing (Zona B) (TNT Sports)

Árbitro: Pablo Dóvalo

Árbitro asistente 1: Maximiliano Del Yesso

Árbitro asistente 2: Agustín Méndez

Cuarto árbitro: Nicolás Mastroieni

VAR: Lucas Novelli

AVAR: Manuel Sánchez

Lunes 14 de septiembre

19.00 Deportivo Riestra – Lanús (Zona A) (ESPN Premium)

Árbitro: Leandro Rey Hilfer

Árbitro asistente 1: Adrián Delbarba

Árbitro asistente 2: Maximiliano Castelli

Cuarto árbitro: Adrián Núñez Rodríguez

VAR: Hernán Mastrángelo

AVAR: Nelson Sosa

19.00 Banfield – Barracas Central (Zona B) (TNT Sports)

Árbitro: Sebastián Zunino

Árbitro asistente 1: Pablo Gualtieri

Árbitro asistente 2: Federico García

Cuarto árbitro: Cristián Cernadas

VAR: Pablo Echavarría

AVAR: Javier Mihura

21.15 Instituto – Estudiantes (Río Cuarto) (Interzonal) (TNT Sports)

Árbitro: Luis Lobo Medina

Árbitro asistente 1: Cristián Navarro

Árbitro asistente 2: Ernesto Callegari

Cuarto árbitro: Pablo Núñez

VAR: José Carreras

AVAR: Federico Benítez