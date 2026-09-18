Santilli minimizó el impacto del recorte de la Zona Fría en Bahía

El jefe de Gabinete, Diego Santilli, minimizó este viernes el recorte de la Zona Fría con el que avanza el gobierno en el Congreso y que dejará sin el subsidio a hogares de varios municipios de la Provincia de Buenos Aires.

"La ley de Zona Fría lo que dice es que si una persona está por debajo de las tres canastas básicas, es decir, 4.300.000 pesos al día de hoy, va a seguir manteniendo el subsidio. Mucha eliminación del subsidio no lo veo para esas personas", dijo a las puertas del Hotel Land Plaza, luego de acompañar al presidente Javier Milei durante su agenda en Bahía Blanca.

El funcionario agregó que "si tenés una persona con discapacidad en tu hogar, tampoco lo vas a perder (el subisidio). Si vivís en un barrio renovado por emergencia, tampoco lo vas a perder. Y si sos un veterano de Malvinas, tampoco".

"Lo que se está haciendo es un subsidio focalizado al que lo necesita y no al que tiene una pileta climatizada en su hogar. Son dos cosas distintas", concluyó.

La reforma de la ley de Zona Fría eliminará la ampliación que se hizo en 2023 y ya recibió la media sanción en Diputados. En el Senado tiene sanción en comisión y espera su aprobación en el plenario.

Santilli fue el único funcionario de alto rango del Gobierno nacional que atendió a la prensa y repasó algunos de los principales temas que atravesaron la visita presidencial como las inversiones por el RIGI.

“Estuvimos hoy con el Presidente recorriendo tres inversiones muy potentes”, señaló. En ese sentido, hizo referencia a los proyectos de Pampa, Compañía Mega y Dreyfus. Sobre la futura planta de urea, sostuvo que “va a generar muchos puestos de trabajo en el proceso de desarrollo” y remarcó que la obra comenzará en el corto plazo.

También destacó el proyecto vinculado al tratamiento de los gases provenientes de Vaca Muerta y la producción de diferentes derivados destinados a la exportación. Además, mencionó la inversión de Dreyfus para avanzar con una nueva planta destinada al procesamiento de girasol y soja.

“Son tres inversiones muy fuertes que fuimos a visitar con el Presidente”, resumió Santilli. A su vez, aclaró que dos de los proyectos están comprendidos dentro del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), mientras que el restante corresponde a una inversión por fuera del régimen.

Consultado sobre si la recorrida representaba una confrontación con el gobernador Axel Kicillof por la decisión de la Provincia de no adherir al RIGI, Santilli lo descartó. “No es una confrontación directa”, respondió, y sostuvo que el objetivo es mostrar inversiones que permitan proyectar “desarrollo futuro y crecimiento por 20, 30 o 40 años”.

Santilli también fue consultado por los últimos datos de desempleo y reconoció que existen distintos ritmos dentro de la actividad económica. Sin embargo, consideró que las inversiones anunciadas permitirán generar nuevos puestos laborales. “Con todo lo que se está lanzando va a crecer y va a haber más puestos de trabajo”, expresó.

Sobre el estado de las rutas nacionales que conectan con Bahía Blanca, indicó que el Gobierno avanza con concesiones y licitaciones y mencionó particularmente a las rutas 3 y 33. “Está avanzando”, aseguró respecto de las obras previstas para los principales accesos a la ciudad.