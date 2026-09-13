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Tercera derrota en fila para Racing: cayó ante Huracán

Fue 2 a 1 por la fase de grupos de la Liga Profesional. Los goles para el Globo fueron de Facundo Waller y Jordy Caicedo, mientras que Ulises Ortegoza narcó para la Academia.

| 🕒 1 min. de lectura.

Racing estiró su mala racha y se hunde cada vez más en el Torneo Clausura. Esta noche de domingo, perdió 2-1 ante Huracán en el Estadio Tomás Adolfo Ducó y sigue último en la Zona B. 

Los goles de Huracán fueron anotados por Facundo Waller (7' ST) y Jordy Caicedo (32' ST), mientras que Ulises Ortegoza marcó para Racing (13' ST). 

El ciclo de Juan Pablo Vojvoda pende de un hilo cada vez más delgado y se viven horas claves sobre su futuro como DT.

Fuente: TyC

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