No levanta cabeza: Racing cayó ante Atlético Tucumán y profundizó su crisis

Racing volvió a sufrir un duro golpe en el Torneo Clausura. La Academia perdió 2 a 1 ante Atlético Tucumán en el Cilindro de Avellaneda, por la octava fecha, y profundizó su mal momento en el campeonato.

El conjunto tucumano tuvo la primera gran oportunidad del encuentro cuando el VAR advirtió una infracción de Ulises Ortegoza sobre Ignacio Galván y Pablo Echavarría sancionó penal. Sin embargo, Facundo Cambeses le contuvo el remate a Leandro Díaz.

A los 23 minutos, la visita consiguió ponerse en ventaja. Leonel Di Plácido lanzó el centro, Nicolás Laméndola bajó la pelota dentro del área y Lautaro Godoy definió para establecer el 1 a 0.

El flojo comienzo llevó a Vojvoda a realizar dos modificaciones antes de la media hora, con los ingresos de Matías Zaracho y Gastón Lódico, mientras Racing intentaba cambiar la imagen.

En el complemento, la Academia adelantó sus líneas y comenzó a generar peligro sobre el arco defendido por Luis Ingolotti. Después de varias aproximaciones, Leonel Pérez encontró el empate a los 26 minutos, tras una serie de rebotes dentro del área.

Cuando todo indicaba que el encuentro terminaría igualado, Atlético Tucumán golpeó en la última jugada. Ramiro Ruiz Rodríguez aprovechó una desatención defensiva y marcó el 2 a 1 definitivo, desatando el festejo del conjunto dirigido por Julio César Falcioni.

La derrota dejó a Racing en una situación cada vez más complicada. El equipo de Avellaneda suma apenas cinco puntos sobre 24 posibles, producto de una victoria, dos empates y cinco derrotas, y ocupa el último lugar de la Zona B.

Además, la Academia acumula siete encuentros consecutivos sin triunfos en el Clausura. Su única victoria fue en la primera jornada, cuando derrotó 2 a 1 a Gimnasia y Esgrima La Plata.

El nuevo traspié provocó el malestar de los hinchas en el Cilindro y aumentó la presión sobre Vojvoda y el plantel, que necesitan reaccionar rápidamente para mantener sus posibilidades de clasificación.