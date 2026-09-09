Murió "Chiche" Gelblung, una leyenda del periodismo argentino

El periodista y conductor Samuel “Chiche” Gelblung murió este miércoles a los 82 años, según informó el diario El Sol. Se encontraba internado desde el martes en el Sanatorio Mater Dei a raíz de una afección respiratoria.

Nacido el 7 de febrero de 1944, Gelblung comenzó su carrera periodística en 1966 en la revista Gente y apenas un año después participó de la cobertura de la Guerra de los Seis Días. Décadas más tarde, en 2022, volvió a desempeñarse como corresponsal durante la guerra entre Rusia y Ucrania.

Su trayectoria atravesó distintas etapas de la prensa gráfica, la radio, la televisión y posteriormente los medios digitales. En 2006 fundó Minuto Uno, uno de los primeros portales argentinos surgidos en medio de la expansión de los sitios informativos en Internet.

Su mayor popularidad televisiva llegó durante la década del 90 con “Memoria”, emitido por Canal 9. El programa combinaba informes de actualidad con investigaciones sobre hechos policiales, fenómenos paranormales y distintos temas que generaron repercusión y controversias.

A lo largo de su carrera también protagonizó episodios que quedaron marcados en la televisión argentina, entre ellos entrevistas y producciones que despertaron fuertes debates por la forma de abordar determinados acontecimientos.

Gelblung había atravesado varios problemas de salud durante 2026. En mayo permaneció internado durante varias semanas después de sufrir una trombosis en un tobillo que derivó en complicaciones vasculares y requirió la colocación de dos stents. Posteriormente volvió a ser hospitalizado por dificultades respiratorias.

Este martes había ingresado nuevamente al Mater Dei por problemas para respirar. Desde su entorno habían explicado inicialmente que la internación estaba relacionada con una patología de base y que permanecía bajo control médico.