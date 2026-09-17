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Se conoció la identidad de la mujer fallecida en el choque entre moto y camioneta
Tenía 33 años y murió en el acto a raíz del hecho de tránsito ocurrido minutos antes de las 8 en la esquina de Cervantes y Ramón y Cajal.
La mujer que perdió la vida esta mañana en el grave accidente de tránsito ocurrido en la esquina de Cervantes y Ramón y Cajal fue identificada como Evelyn Mardones, de 33 años.
Mardones circulaba a bordo de una motocicleta de 110 cc cuando, por causas que todavía son materia de investigación, colisionó contra una Ford Ranger bordó conducida por un hombre de 67 años. El hecho se produjo minutos antes de las 8.
Producto del fuerte impacto, la motociclista sufrió heridas de extrema gravedad y falleció en el lugar, pese a la intervención de los servicios de emergencia.
De acuerdo con las primeras informaciones recogidas tras el accidente, la mujer habría llevado poco antes a su hijo a la escuela y se encontraba regresando cuando ocurrió la tragedia, aunque esa circunstancia todavía no fue confirmada oficialmente.
En el sector trabajaron efectivos del Comando de Patrulla, una ambulancia, personal de Tránsito, Defensa Civil y Policía Científica, que realizó las pericias destinadas a reconstruir la mecánica del choque.
La causa fue caratulada inicialmente como “Homicidio culposo” y quedó a cargo de la UFIJ Nº 1 del Departamento Judicial Bahía Blanca.
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