Deportes
Messi logró otro título: Inter Miami se quedó con la Campeones Cup
El equipo de Florida se impuso 2-0 con un gol de cabeza del rosarino y otro de Casemiro, tras una asistencia del capitán argentino.
Lionel Messi sumó un nuevo título a su carrera luego de que Inter Miami derrotara 2-0 a Cruz Azul y conquistara la Campeones Cup. El argentino fue protagonista con un gol y una asistencia en la definición disputada en Miami.
El rosarino abrió el marcador a los 22 minutos del primer tiempo. Tras un centro de Luis Suárez, Messi se elevó dentro del área y conectó de cabeza para establecer el 1-0.
La conquista tuvo además un significado especial para el capitán de Inter Miami, ya que representó su gol número 100 con la camiseta del conjunto de Florida.
Cruz Azul tuvo oportunidades para igualar el encuentro y en el complemento estuvo cerca con un cabezazo de Fernández que se estrelló contra uno de los palos.
Inter Miami también dispuso de situaciones para ampliar la diferencia. A los 55 minutos, Messi volvió a convertir después de una extensa corrida desde mitad de cancha, aunque la acción fue anulada por posición adelantada.
La sentencia llegó a los 80 minutos. Messi ejecutó un tiro de esquina y Casemiro ganó de cabeza en el área para marcar el 2-0 definitivo.
Con la victoria, el equipo dirigido por Kily González se quedó con la Campeones Cup y Messi alcanzó el título número 47 de su trayectoria profesional, el cuarto conseguido desde su llegada a Inter Miami.
Con información de Clarín
Messi logró otro título: Inter Miami se quedó con la Campeones Cup
Presupuesto 2027: el Gobierno asigna 33% menos de lo que piden las Universidades
Organizan una colecta para mejorar la casa de un niño que transita una difícil situación de salud
Senado: el oficialismo avanza con el proyecto que recorta Zona Fría
El GPS de un celular lo delató: quedó detenido y le secuestraron un arma
Más Leídas
-
Noticias B16 horas ago
Carne en el supermercado: qué significan las bandejas rojas, amarillas y negras
-
Noticias B13 horas ago
El Municipio lanza un programa para impulsar el uso recreativo de bicicletas
-
Destacada B8 horas ago
Cayó un empleado municipal acusado de robar gasoil de la planta de asfalto
-
Noticias B17 horas ago
Tragedia en Guaminí: investigan por qué volcó la lancha y siguen buscando al quinto pescador
-
Espectáculos17 horas ago
Julieta Prandi y Emanuel Ortega se casaron después de seis años de noviazgo
-
Noticias B15 horas ago
Villa Mitre: detienen a dos adolescentes por intentar robar una moto
-
Noticias A8 horas ago
De Leo le pidió a Milei que llegue a Bahía en auto y "compruebe el estado de las rutas"
-
Noticias B9 horas ago
Buscan eliminar los aumentos automáticos de la AUH y las asignaciones familiares