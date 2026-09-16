Messi logró otro título: Inter Miami se quedó con la Campeones Cup

Lionel Messi sumó un nuevo título a su carrera luego de que Inter Miami derrotara 2-0 a Cruz Azul y conquistara la Campeones Cup. El argentino fue protagonista con un gol y una asistencia en la definición disputada en Miami.

El rosarino abrió el marcador a los 22 minutos del primer tiempo. Tras un centro de Luis Suárez, Messi se elevó dentro del área y conectó de cabeza para establecer el 1-0.

La conquista tuvo además un significado especial para el capitán de Inter Miami, ya que representó su gol número 100 con la camiseta del conjunto de Florida.

Cruz Azul tuvo oportunidades para igualar el encuentro y en el complemento estuvo cerca con un cabezazo de Fernández que se estrelló contra uno de los palos.

Inter Miami también dispuso de situaciones para ampliar la diferencia. A los 55 minutos, Messi volvió a convertir después de una extensa corrida desde mitad de cancha, aunque la acción fue anulada por posición adelantada.

La sentencia llegó a los 80 minutos. Messi ejecutó un tiro de esquina y Casemiro ganó de cabeza en el área para marcar el 2-0 definitivo.

Con la victoria, el equipo dirigido por Kily González se quedó con la Campeones Cup y Messi alcanzó el título número 47 de su trayectoria profesional, el cuarto conseguido desde su llegada a Inter Miami.

Con información de Clarín