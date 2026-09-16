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Estudiantes venció a Corinthians y está en semifinales de la Libertadores
El Pincha se impuso 1-0 en San Pablo con un gol de Alexis Castro y cerró la serie 2-1.
Estudiantes de La Plata venció 1-0 a Corinthians en la Neo Química Arena y se clasificó a las semifinales de la Copa Libertadores, instancia a la que no llegaba desde 2009.
El equipo argentino se quedó con una serie ajustada que había comenzado con un empate 1-1 en La Plata y terminó imponiéndose por 2-1 en el resultado global.
El único gol de la revancha llegó a los 41 minutos del segundo tiempo. Alexis Castro recibió la pelota y sacó un remate que terminó venciendo al arquero Hugo Souza para darle la ventaja al conjunto dirigido por Eduardo Domínguez.
Corinthians buscó la igualdad hasta el final y tuvo una oportunidad inmejorable durante el extenso tiempo adicionado.
Tras una revisión del VAR, el árbitro Jesús Valenzuela sancionó penal por una mano de Leandro González Pirez dentro del área. Memphis Depay se hizo cargo de la ejecución, pero su remate salió desviado y Estudiantes sostuvo la diferencia hasta el cierre.
El conjunto platense también atravesó un contratiempo durante el complemento por la lesión de Joaquín Correa, quien tuvo que abandonar el campo y fue reemplazado por Fabricio Pérez.
Con la clasificación, Estudiantes vuelve a ubicarse entre los cuatro mejores del continente después de 17 años. La anterior había sido en 2009, cuando el equipo dirigido por Alejandro Sabella terminó consagrándose campeón de la Libertadores tras vencer a Cruzeiro en la final.
En semifinales, el Pincha enfrentará al ganador de la serie entre Flamengo e Independiente del Valle. El conjunto brasileño ganó 2-0 el partido de ida en Ecuador y la revancha se disputará este jueves en el Maracaná.
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