Caputo pide plan de emergencia para erradicar "los ríos de mierda" de ABSA

La presidenta del Concejo Deliberante Gisela Caputo presentó junto a Emiliano Álvarez Porte un proyecto para declarar por doce meses la Emergencia Sanitaria y Ambiental en Bahía Blanca, ante el deterioro del sistema cloacal y los reiterados desbordes que se registran en distintos sectores de la ciudad.

En diálogo con La Brújula 24, Caputo advirtió que la problemática dejó de estar concentrada en determinados puntos. “Los desbordes cloacales ya están en toda la ciudad, no aisladamente en algunos barrios. Cuando empieza el desborde, eso se va concatenando con otros de otras cuadras y se empiezan a hacer ríos de mierda, básicamente, en los barrios”, afirmó.

La iniciativa propone que, de manera inmediata, el Municipio implemente un Plan de Acción que contemple la atención prioritaria de los puntos críticos, operativos de limpieza y desobstrucción y asistencia sanitaria en los sectores afectados.

“La idea es que el área de Infraestructura del Municipio pueda empezar a intervenir en estos lugares, por lo menos hacer una priorización de los puntos más críticos y actuar con todas las herramientas que tiene”, explicó Caputo. En ese sentido, mencionó tareas de mantenimiento de calles, destapes y un trabajo coordinado con los equipos de ABSA.

El proyecto también fija plazos concretos. En un máximo de 15 días, el Ejecutivo deberá elaborar un informe técnico con el relevamiento de los puntos críticos, los barrios afectados y los reclamos registrados durante el último año. En paralelo, se plantea requerir formalmente a ABSA información sobre las obras realizadas y proyectadas, el nivel de inversión en Bahía Blanca, el estado de las estaciones de bombeo y colectores y el cronograma previsto.

A los 30 días deberá estar disponible un Mapa Público Digital que permita a los vecinos conocer dónde se registraron los reclamos, cuándo fueron ingresados y cuál es su estado. Además, dentro de los 60 días se propone una reunión institucional con ABSA, el Ministerio de Infraestructura bonaerense, la Autoridad del Agua y el Concejo Deliberante para definir un cronograma público de obras.

La ordenanza prevé además que cada dos meses se presente ante el Concejo un informe con la cantidad de reclamos, las intervenciones realizadas, los tiempos de respuesta y el avance de los compromisos asumidos.

Caputo puso especial énfasis en el eventual impacto sanitario. “Ahora los desbordes están frente a escuelas y jardines. Por eso el segundo punto que sumamos a esta emergencia es el área de Salud”, sostuvo.

Junto con la ordenanza, los concejales presentaron una minuta de comunicación dirigida al Hospital Municipal “Dr. Leónidas Lucero” y al área de Salud para conocer si hubo una evolución en las consultas por gastroenteritis y otras patologías que puedan estar vinculadas con la exposición a líquidos cloacales.

“Ayer aprobamos dos pedidos de informe al Hospital Municipal y al área de Salud para que nos informen si están haciendo algún estudio y, si no lo están haciendo, que lo hagan”, señaló Caputo. “Queremos saber si hay algún tipo de nexo entre estos cuadros y el contacto con los desbordes cloacales, porque es lo que nos transmiten los vecinos”, agregó.

La edil también cuestionó la falta de respuestas por parte de ABSA. Según indicó, durante el último año y medio el Concejo Deliberante presentó más de 130 iniciativas vinculadas al funcionamiento de la prestataria. "En las ciudades donde el servicio se municipalizó, el servicio funciona mejor que en Bahía Blanca", apuntó.

“ABSA no da respuestas de nada. Citamos a las autoridades y la respuesta siempre es cero, es silencio”, cuestionó. Y agregó: “Le pedimos que arreglen los desbordes en cada esquina que nos acercan los vecinos y jamás una respuesta, ni siquiera decir que está en planificación o que se va a resolver en un mes”.

Por último, Caputo reclamó que el Ejecutivo municipal concentre esfuerzos en la problemática. “¿Cómo puede ser que le pongan tanto ímpetu a ciertas discusiones y no a lo que hoy realmente está pagando el vecino y no tiene hace mucho tiempo, como es el servicio de ABSA?”, planteó. “Estamos corriendo un riesgo sanitario muy importante para los vecinos”, remarcó.

Al cierre, lanzó: "No se trata de estar a favor o en contra de Zona Fría, desde un sector están cambiando la discusión, nosotros hablamos de la modalidad del subsidio y no ponemos en tela de juicio el clima. El proyecto está en stand by en el Congreso. Al Intendente que le gusta subir la temperatura de la ciudad todos los días en su Twitter le pido que se ponga las pilas para trabajar en los problemas que urgen a los bahienses".