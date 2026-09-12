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Balearon a un hombre en el barrio Juan López: hay un detenido
La víctima fue trasladada al Hospital Penna.
Un hombre de 29 años recibió un disparo en el pecho la noche de este sábado en el barrio Juan López, hecho por el cual hay un detenido.
La víctima fue identificada como Braian Brito y tras la agresión fue ingresado en el Hospital Penna donde se encuentra estabilizado y fuera de peligro, según informó la policía.
El hecho ocurrió en Arango al 600 cerca de las 21. La persona señalada de disparar es Jonatan Ortega (29) y está acusado del delito de tentativa de homicidio.
El agresor huyó a pie y fue interceptado por personal de Comando Patrullas y UPPL en calle Paunero y Estados Unidos (a unas 10 cuadras de lugar del hecho).
Porsteriormente, personal de Comisaría Primera encontró en un descampado en Piedrabuena y Segunda French, un revólver calibre .32 mm con seis municiones percutadas, que sería el arma utilizada por Ortega.
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