Messi va por un nuevo título en el Inter Miami con el debut de Kily González como DT

Lionel Messi, con 39 años, acaba de disputar su sexto Mundial con la selección argentina, donde brilló y estuvo cerca de obtener el título. En lo que va del año, lleva jugados 38 partidos, anotando 32 goles y brindando 17 asistencias. Este miércoles, a las 21:00 (hora argentina) y en vivo por Apple TV, buscará seguir ampliando su récord como el futbolista más ganador de la historia al disputar un nuevo título con Inter Miami, que podría ser el número 47 en su carrera. El partido se jugará en el DRV PNK Stadium de Miami frente al Cruz Azul, en la octava edición de la Campeones Cup, torneo que enfrenta a los campeones de la MLS y de la Liga MX.

La jornada contará además con un hecho destacado: el debut del rosarino Cristian «Kily» González como entrenador de Inter Miami, en reemplazo de Ángel Guillermo Hoyos. González fue anunciado el 26 de agosto, pero recién pudo resolver los trámites administrativos para sentarse en el banco. Este cambio se produce tras el agónico empate que sufrió el equipo local el pasado sábado ante Nashville, líder de la Conferencia Este de la MLS, partido en el cual Messi tuvo una destacada actuación anotando un golazo.

El «Kily» y el delantero uruguayo Luis Suárez ofrecerán este martes la conferencia de prensa previa a la final de la copa. González será el cuarto entrenador argentino que dirija a Messi en Inter Miami, tras Gerardo Martino, Javier Mascherano y Ángel Guillermo Hoyos.

Para Messi, este título significaría seguir aumentando la distancia respecto a su escolta, el brasileño Dani Alves, quien suma 43 títulos. Inter Miami accedió a este partido único tras consagrarse campeón de la MLS Cup el 6 de diciembre pasado, logrando el primer título en la historia del club al vencer como local al Vancouver Whitecaps.

Por su parte, Cruz Azul logró su clasificación tras vencer a Toluca en el Campeón de Campeones de la Liga MX el 25 de julio, partido que enfrenta al campeón del Torneo Apertura 2025 y al campeón del Torneo Clausura 2026. El plantel actual de Cruz Azul cuenta con siete futbolistas argentinos: Gonzalo Piovi, Agustín Palavecino, Luka Romero, José Paradela, Carlos Rotondi, Nicolás Ibáñez y Mateo Levy.

Fuente: Clarín