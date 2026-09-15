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Cayó "la uruguaya" por vender droga en el Barrio Richieri
La investigación comenzó en abril, después de que el Centro de Monitoreo detectara un presunto intercambio de drogas por dinero en la vía pública.
Una mujer fue detenida en Bahía Blanca acusada de comercializar cocaína y marihuana durante marzo y abril de este año, informaron fuentes judiciales.
Se trata de Mary Del Carmen Martínez Wrobbel, de nacionalidad uruguaya, quien está investigada por tenencia de marihuana con fines de comercialización y por la venta de distintos estupefacientes.
La causa comenzó el 9 de abril, alrededor de las 20, cuando personal de la Unidad Táctica de Operaciones Inmediatas (UTOI) la interceptó en inmediaciones de Pacífico al 200.
El procedimiento se realizó luego de un aviso del Centro de Monitoreo, desde donde se habría observado un intercambio de estupefacientes por dinero en la vía pública. En la intervención, los efectivos secuestraron 21,4 gramos de marihuana y el teléfono celular de la mujer.
Posteriormente, personal de Drogas Ilícitas analizó el dispositivo y, según la investigación, encontró comunicaciones que permitirían acreditar operaciones de venta de drogas.
A partir de esos elementos, el fiscal Mauricio Del Cero, titular de la UFIJ N°19, solicitó la detención de Martínez Wrobbel, medida que fue autorizada por el Juzgado de Garantías N°3.
La mujer quedó a disposición de la Justicia y será indagada en las próximas horas.
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