Ya tiene fecha el juicio contra el exconcejal de Tornquist acusado de abusar de menores

El exconcejal de Tornquist Matías Agustín “Cayu” Rojas irá a juicio oral acusado de cinco hechos de abuso sexual contra menores de edad ocurridos en Saldungaray, una causa que comenzó a conocerse públicamente el año pasado y que derivó en su renuncia al Concejo Deliberante.

El debate se desarrollará entre el 14 y el 16 de diciembre en el Juzgado Correccional N°1, a cargo del juez Gabriel Giuliani, según informó el Ministerio Público Fiscal.

La investigación estuvo a cargo de la UFIJ N°14, encabezada por el fiscal Marcelo Romero Jardín. De acuerdo con la acusación, cinco niñas habrían sido sometidas a tocamientos y otras situaciones de índole sexual por parte de Rojas.

Los episodios investigados se habrían producido entre 2021 y 2025, tanto en el domicilio del acusado como en su vehículo. Según la causa, Rojas habría aprovechado circunstancias en las que se encontraba a solas con las menores, quienes tenían vínculos de cercanía o amistad con las familias.

Rojas llegará al debate acusado de cuatro hechos de abuso sexual simple y uno de abuso sexual gravemente ultrajante, todos en concurso real.

El caso había tomado estado público en septiembre de 2025, cuando comenzaron a conocerse denuncias de madres de menores de Saldungaray. En aquel momento, La Brújula 24 informó que la investigación se había iniciado tras una declaración recibida en la Comisaría de la Mujer y la Familia y que posteriormente se sumaron nuevos testimonios.

En medio de la repercusión del caso, Rojas, que había llegado al Concejo Deliberante de Tornquist por Unión por la Patria, presentó su renuncia a la banca.

Días después habló en Bahía Hoy, por La Brújula 24, y negó las acusaciones. “Soy inocente”, sostuvo entonces, al tiempo que aseguró haberse puesto a disposición de la Justicia y explicó que había dejado Saldungaray para evitar mayores tensiones.

Una de las madres de las denunciantes respondió posteriormente a sus declaraciones y aseguró que las menores atravesaban el proceso judicial “con miedo y vergüenza”, aunque destacó que habían sido “muy valientes” al contar lo sucedido.

A poco más de un año de aquellas primeras denuncias públicas, la causa ya tiene fecha para su instancia central: en diciembre, la Justicia deberá determinar la responsabilidad penal del exconcejal en los cinco hechos que se le atribuyen.