La chilena Pincoya fue eliminada a días de la final de Gran Hermano

Una noche de mucha tensión y adrenalina se vivió este lunes 31 de agosto en el último duelo de Gran Hermano: Generación Dorada camino a la gran final. El versus más esperado se dio entre Pincoya Torres y Yipio Pintosy los resultados para la chilena no fueron los esperados y fue eliminada con el 58,1% de los votos negativos.

La chilena había quedado en placa junto a Mariela, Charlotte y Yipio tras haber salvado a Luana y Solange con el fin de concentrar los votos negativos contra la uruguaya Yipio. Sin embargo, la jugada no resultó como esperaba y el supremo eligió que dejara la competencia a días de la final.

La útlima placa negativa fue la más exitosa hasta el momento. En apenas cinco días hubo más de 13 millones de votos en un mano a mano que podría haber sido claramente de una gran final. Tras la salida de Pincoya, Charlotte festejó a lo grande con Yipio porque ven una posible caída de Solange en la instancia venidera del certamen. Por su parte, Sol se quedó a solas en el patio gritando que “ama” a la trasandina.

Sol lanzó una advertencia directa al fandom de Yipio en medio del enojo que le generó el resultado. “Vamos quiero ver de donde sacan dinero ustedes, que deben haber puesto todo acá. No lo voy a permitir”, declaró, y añadió: “Las solangistas y yo lo vamos a ganar. Se me hizo muy difícil llegar hasta acá. Gran Hermano lo voy a ganar yo. ¿Ok?”.

Camino a la final

Tras la última eliminación, se conocieron las seis finalistas de la edición: Charlotte, Luana, Mariela, Sol, Yipio y Zilli. Santiago del Moro anunció que se abrió la placa final de la edición, con el fin de que el público comience a elegir quién quiere que sea la ganadora del certamen.

“La placa de acá a la final, están todas en placa positiva, ¿a quién bancas? ¿quién merece ganar?”, dijo el presentador en vivo. Luego, explicó cómo sería el formato de cara a la gran final: “A partir de este momento se abre la placa positiva final. La primera parada va a ser el próximo miércoles, pasado mañana, cuando la que menos cantidad de votos positivos tenga se vaya. Así que vamos a tener gala los lunes y los miércoles, de acá hasta la final”.

Fuente: LM Neuquén