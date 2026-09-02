Espectáculos
Qué dijo Lali Espósito sobre el adelanto de su boda con Pedro Rosemblat
Se conoció la fecha del casamiento de la cantante y el periodista, y ella les salió al cruce con un contundente posteo.
Este miércoles en LAM aseguraron tener la fecha del casamiento de Lali Espósito y Pedro Rosemblat. Pepe Ochoa aseguró que la cantante y el periodista darán el “sí” el próximo 30 de octubre.
En el ciclo de América que conduce Ángel de Brito contaron además algunos detalles de lo que sería una celebración muy especial para la pareja. El panelista agregó que aunque Lali es una de las artistas más populares del país y Pedro también tiene una enorme exposición, la idea sería mantener una boda bastante íntima: “Lali Espósito se casa el 30 de octubre con su querido novio Pedro Rosemblat”, lanzó.
Según detallaron, la fiesta contará con las personas del círculo más cercano de la pareja: “La ceremonia va a ser muy íntima, me hablaron de 150, 200 personas, muy chiquitita, obviamente para lo que es Lali. Va a ser a todo trapo”, agregó Ochoa.
Otro de los detalles que sorprendió fue la elección del catering: “No va a haber nada elaborado a nivel plato, sino que quieren que sean cosas simples y bien argentas. Va a haber obviamente para la entrada, la picada, un asado”, aseguraron.
El menú principal tendría además otra comida muy popular entre los argentinos: “La idea es que los platos principales sean algo así como milanesa con puré”, cerraron.
Pasada la medianoche, Lali se hizo eco de esta información, y su respuesta fue un contundente tweet. “Fake”, fue la palabra que utilizó la cantante, acompañada de un emoji de “pulgar para arriba” y otro de “un besito”, posiblemente dirigidos al panelista suricata de LAM.
Fuente: Ciudad Magazine
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