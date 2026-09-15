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Hallan restos del "juego de la copa" en el predio del Museo de Stroeder
Papeles con letras, vidrios y otros elementos fueron hallados en el sector ferroviario. Las cámaras permitieron detectar que un grupo de jóvenes había ingresado durante la madrugada.
Un particular hallazgo generó preocupación en el Museo de Stroeder, donde encontraron distintos elementos que habrían sido utilizados para realizar el denominado “juego de la copa” en el predio ferroviario cercano a la institución.
Entre los objetos había papeles con las letras del abecedario, una tijera y restos de vidrio que posteriormente fueron identificados como partes de una copa. El material fue encontrado el 1 de septiembre.
A partir de la revisión de las cámaras de seguridad, desde el Museo pudieron determinar que dos días antes, el 30 de agosto alrededor de las 2.16, un grupo de jóvenes había ingresado al lugar y permanecido allí realizando la práctica.
Desde la institución aclararon que el reclamo no apunta a impedir que los jóvenes utilicen el espacio, sino a pedir responsabilidad y cuidado del predio.
Según señalaron, no es la primera vez que encuentran residuos abandonados en el lugar. En distintas oportunidades aparecieron vidrios, papeles, preservativos, medias, cajas de vino y otros elementos.
El Museo pidió que quienes concurran al sector retiren todo lo que llevan y dejen el lugar en las mismas condiciones en las que lo encontraron.
Además, recordaron que el predio cuenta con cámaras de seguridad que permiten registrar e identificar a quienes ingresan, especialmente ante eventuales daños.
El pedido apunta a preservar un espacio que forma parte del patrimonio de Stroeder y que es utilizado habitualmente por vecinos de la localidad.
Hallan restos del "juego de la copa" en el predio del Museo de Stroeder
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