Consejo clave: cómo limpiar los anteojos con vinagre blanco sin dañar los cristales

Mantener los anteojos libres de polvo, grasa y huellas es fundamental para conservar una buena visión y evitar el deterioro de los cristales. Entre los métodos caseros que volvieron a ganar popularidad aparece el uso de vinagre blanco diluido en agua.

El producto contiene ácido acético, una sustancia utilizada habitualmente en tareas de limpieza y que puede ayudar a desprender manchas superficiales y residuos acumulados sobre las lentes. Sin embargo, una de las principales recomendaciones es no aplicarlo directamente ni utilizarlo puro.

El vinagre blanco contiene ácido acético, un compuesto que suele emplearse en tareas de limpieza doméstica. Foto: Magnific

Para hacerlo de manera adecuada, se puede preparar una solución diluida con agua y colocar una pequeña cantidad sobre los cristales. Luego hay que limpiar suavemente la superficie, enjuagar los anteojos y secarlos con un paño de microfibra limpio.

El cuidado es especialmente importante en lentes que cuentan con tratamientos antirreflejo, filtros u otros revestimientos. Una concentración elevada de vinagre podría afectar esas capas, por lo que ante cualquier duda resulta conveniente seguir las indicaciones del fabricante o de la óptica.

Cada cuánto conviene limpiar los anteojos

No existe una frecuencia única, ya que dependerá del uso que se les dé. La recomendación es limpiarlos cuando las huellas, el polvo o la grasa comiencen a dificultar la visión.

Además de mejorar la transparencia de los cristales, una limpieza regular ayuda a evitar que determinadas partículas permanezcan adheridas y terminen generando desgaste con el paso del tiempo.

La limpieza de los anteojos permite eliminar partículas que pueden resultar molestas durante el uso. Foto: Magnific

También hay otros hábitos que pueden prolongar la vida útil de los anteojos: guardarlos en su estuche cuando no se utilizan, evitar apoyarlos con los cristales hacia abajo y mantenerlos alejados de perfumes, aerosoles y otros productos químicos.

Otro consejo importante es no utilizar remeras, servilletas o papel para limpiarlos, ya que esos materiales pueden arrastrar partículas y producir pequeños rayones. La microfibra continúa siendo la alternativa más aconsejable para retirar marcas y suciedad cotidiana.