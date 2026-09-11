Noticias A
Consejo clave: cómo limpiar los anteojos con vinagre blanco sin dañar los cristales
El producto puede ayudar a eliminar huellas, grasa y suciedad, aunque debe utilizarse diluido y tomando algunas precauciones para no afectar los tratamientos de las lentes.
Mantener los anteojos libres de polvo, grasa y huellas es fundamental para conservar una buena visión y evitar el deterioro de los cristales. Entre los métodos caseros que volvieron a ganar popularidad aparece el uso de vinagre blanco diluido en agua.
El producto contiene ácido acético, una sustancia utilizada habitualmente en tareas de limpieza y que puede ayudar a desprender manchas superficiales y residuos acumulados sobre las lentes. Sin embargo, una de las principales recomendaciones es no aplicarlo directamente ni utilizarlo puro.
Para hacerlo de manera adecuada, se puede preparar una solución diluida con agua y colocar una pequeña cantidad sobre los cristales. Luego hay que limpiar suavemente la superficie, enjuagar los anteojos y secarlos con un paño de microfibra limpio.
El cuidado es especialmente importante en lentes que cuentan con tratamientos antirreflejo, filtros u otros revestimientos. Una concentración elevada de vinagre podría afectar esas capas, por lo que ante cualquier duda resulta conveniente seguir las indicaciones del fabricante o de la óptica.
Cada cuánto conviene limpiar los anteojos
No existe una frecuencia única, ya que dependerá del uso que se les dé. La recomendación es limpiarlos cuando las huellas, el polvo o la grasa comiencen a dificultar la visión.
Además de mejorar la transparencia de los cristales, una limpieza regular ayuda a evitar que determinadas partículas permanezcan adheridas y terminen generando desgaste con el paso del tiempo.
También hay otros hábitos que pueden prolongar la vida útil de los anteojos: guardarlos en su estuche cuando no se utilizan, evitar apoyarlos con los cristales hacia abajo y mantenerlos alejados de perfumes, aerosoles y otros productos químicos.
Otro consejo importante es no utilizar remeras, servilletas o papel para limpiarlos, ya que esos materiales pueden arrastrar partículas y producir pequeños rayones. La microfibra continúa siendo la alternativa más aconsejable para retirar marcas y suciedad cotidiana.
Consejo clave: cómo limpiar los anteojos con vinagre blanco sin dañar los cristales
Día del Maestro: por qué se celebra cada 11 de septiembre en Argentina
Una joven cayó con su moto en el acceso a Tornquist y terminó en el hospital
Se viene un drástico cambio en las condiciones: llega la frío, junto al viento y la lluvia
El Gobierno creó un sistema para coordinar la política exterior con foco en Malvinas
Más Leídas
-
Noticias B22 horas ago
Batalla campal entre alumnas y padres en la puerta de una escuela
-
Noticias B18 horas ago
La detienen por venta de droga en el barrio 9 de Noviembre
-
Noticias B23 horas ago
Villa Libre: arrestan a un violento sujeto acusado de golpear a su pareja
-
Noticias B19 horas ago
La Armada sortea lugares para viajar en la Fragata Libertad: cómo participar
-
Noticias A11 horas ago
La maestra de 87 años que descubrió su vocación al mirar a los ojos de un alumno y nunca más dejó el aula
-
Noticias A10 horas ago
La acusan de robar las tarjetas a una conductora de Uber y de hacer compras millonarias
-
La región20 horas ago
Insólito robo: se llevaban una heladera arriba de un triciclo
-
Noticias B22 horas ago
Causa Aduana: Munafó se negó a declarar