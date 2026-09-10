Liga Oro: Estrella ganó y subió a la cima de la tabla

La cuarta fecha de la segunda parte de la Liga Bahiense de Oro se completó este jueves con cinco partidos y dejó a Estrella como único líder, luego de imponerse como visitante frente a Olimpo por 83 a 79.

El conjunto auriazul llegó a la jornada igualado con Napostá y Bahiense del Norte, pero fue el único de los tres que consiguió ganar. Con el resultado alcanzó los 17 puntos y desplazó de la cima a Pueyrredón, que había quedado momentáneamente arriba tras vencer el miércoles a Pacífico por 82 a 59.

Villa Mitre fue uno de los protagonistas de la noche al derrotar a Napostá por 89 a 76, resultado que impidió al conjunto de la avenida Alem mantenerse en lo más alto de las posiciones.

También perdió Bahiense del Norte, que cayó ante Alem por 82 a 76 y tampoco pudo aprovechar la oportunidad de alcanzar el liderazgo.

En los restantes encuentros, Liniers superó a Barrio Hospital por 74 a 64, mientras que Estudiantes venció como visitante a Independiente por 79 a 73.

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