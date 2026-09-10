Deportes
Liga Oro: Estrella ganó y subió a la cima de la tabla
El equipo derrotó a Olimpo por 83 a 79 y aprovechó las caídas de Napostá y Bahiense del Norte.
La cuarta fecha de la segunda parte de la Liga Bahiense de Oro se completó este jueves con cinco partidos y dejó a Estrella como único líder, luego de imponerse como visitante frente a Olimpo por 83 a 79.
El conjunto auriazul llegó a la jornada igualado con Napostá y Bahiense del Norte, pero fue el único de los tres que consiguió ganar. Con el resultado alcanzó los 17 puntos y desplazó de la cima a Pueyrredón, que había quedado momentáneamente arriba tras vencer el miércoles a Pacífico por 82 a 59.
Villa Mitre fue uno de los protagonistas de la noche al derrotar a Napostá por 89 a 76, resultado que impidió al conjunto de la avenida Alem mantenerse en lo más alto de las posiciones.
También perdió Bahiense del Norte, que cayó ante Alem por 82 a 76 y tampoco pudo aprovechar la oportunidad de alcanzar el liderazgo.
En los restantes encuentros, Liniers superó a Barrio Hospital por 74 a 64, mientras que Estudiantes venció como visitante a Independiente por 79 a 73.
Posiciones
|P
|Equipo
|PG
|PP
|PTS
|1
|Estrella
|3
|1
|17 (10)
|2
|Napostá
|2
|2
|16 (10)
|3
|Bahiense del Norte
|3
|1
|16 (9)
|4
|Pueyrredón
|3
|1
|15,5 (8,5)
|5
|Pacífico
|3
|1
|15 (8)
|6
|Liniers
|3
|1
|15 (8)
|7
|Villa Mitre
|2
|2
|14,5 (8,5)
|8
|Estudiantes
|2
|2
|14,5 (8,5)
|9
|L.N. Alem
|2
|2
|13,5 (7,5)
|10
|Independiente
|1
|3
|11,5 (6,5)
|11
|Olimpo
|0
|4
|11,5 (7,5)
|12
|Barrio Hospital
|0
|4
|11 (7)
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