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Liga Oro: Estrella ganó y subió a la cima de la tabla

El equipo derrotó a Olimpo por 83 a 79 y aprovechó las caídas de Napostá y Bahiense del Norte.

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Foto: Instagram Club Estrella

La cuarta fecha de la segunda parte de la Liga Bahiense de Oro se completó este jueves con cinco partidos y dejó a Estrella como único líder, luego de imponerse como visitante frente a Olimpo por 83 a 79.

El conjunto auriazul llegó a la jornada igualado con Napostá y Bahiense del Norte, pero fue el único de los tres que consiguió ganar. Con el resultado alcanzó los 17 puntos y desplazó de la cima a Pueyrredón, que había quedado momentáneamente arriba tras vencer el miércoles a Pacífico por 82 a 59.

Villa Mitre fue uno de los protagonistas de la noche al derrotar a Napostá por 89 a 76, resultado que impidió al conjunto de la avenida Alem mantenerse en lo más alto de las posiciones.

También perdió Bahiense del Norte, que cayó ante Alem por 82 a 76 y tampoco pudo aprovechar la oportunidad de alcanzar el liderazgo.

En los restantes encuentros, Liniers superó a Barrio Hospital por 74 a 64, mientras que Estudiantes venció como visitante a Independiente por 79 a 73.

Posiciones

P Equipo PG PP PTS
1 Estrella 3 1 17 (10)
2 Napostá 2 2 16 (10)
3 Bahiense del Norte 3 1 16 (9)
4 Pueyrredón 3 1 15,5 (8,5)
5 Pacífico 3 1 15 (8)
6 Liniers 3 1 15 (8)
7 Villa Mitre 2 2 14,5 (8,5)
8 Estudiantes 2 2 14,5 (8,5)
9 L.N. Alem 2 2 13,5 (7,5)
10 Independiente 1 3 11,5 (6,5)
11 Olimpo 0 4 11,5 (7,5)
12 Barrio Hospital 0 4 11 (7)
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