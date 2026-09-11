Día del Maestro: por qué se celebra cada 11 de septiembre en Argentina

Cada 11 de septiembre se celebra en Argentina el Día del Maestro, una jornada destinada a reconocer la tarea de quienes enseñan en las escuelas y que tiene su origen en la figura de Domingo Faustino Sarmiento.

La fecha fue elegida porque el 11 de septiembre de 1888 murió el expresidente argentino en Asunción, Paraguay. Sarmiento tuvo una participación decisiva en la expansión de la educación pública y convirtió la enseñanza en uno de los principales ejes de su trayectoria política.

Nacido en San Juan en 1811, fue docente, escritor, periodista, gobernador y presidente de la Nación entre 1868 y 1874. Durante su gestión impulsó la creación de escuelas, promovió la formación de maestros y fomentó la incorporación de nuevas herramientas educativas.

Su objetivo era ampliar el acceso a la alfabetización en una Argentina que atravesaba un período de fuerte crecimiento y organización institucional. Durante aquellos años se incrementó considerablemente la cantidad de establecimientos educativos y alumnos escolarizados.

El homenaje a los maestros comenzó a consolidarse varias décadas después de su fallecimiento. En 1943, durante la Primera Conferencia de Ministros y Directores de Educación de las Repúblicas Americanas realizada en Panamá, se estableció el 11 de septiembre como Día Panamericano del Maestro en reconocimiento a Sarmiento.

Argentina adoptó posteriormente la fecha dentro de su calendario escolar y desde entonces cada año se realizan actos, homenajes y actividades destinadas a destacar el trabajo docente.

La jornada también busca reconocer una tarea que excede la transmisión de contenidos. Los maestros acompañan los primeros años de formación de niños y niñas, intervienen en procesos de integración social y cumplen un papel central en la vida cotidiana de las comunidades educativas.

Por ese motivo, este 11 de septiembre vuelve a ser una fecha de reconocimiento para miles de docentes de todo el país y una oportunidad para recordar el lugar que ocupa la educación dentro de la historia argentina.