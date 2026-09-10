Cómo se jugará la séptima fecha de la Liga del Sur

La Liga del Sur tendrá este fin de semana una nueva jornada del Torneo Clausura, con la disputa de la séptima fecha en la Primera División A y en la Primera División B.

En la máxima categoría, todos los partidos se jugarán el domingo desde las 15:30. El líder San Francisco, que suma 12 puntos y todavía no perdió en el Clausura, visitará a Liniers en el estadio Dr. Alejandro Pérez.

El Santo llega con dos puntos de ventaja sobre Sporting, su escolta con 10, que tendrá una salida importante ante Villa Mitre en El Fortín. El rojinegro también está invicto en el certamen y buscará seguir cerca de la punta.

Otro cruce destacado será Huracán-Bella Vista, en el Bruno Lentini, partido que se jugará sin público visitante. El Globo marcha tercero en el Clausura con 8 puntos, pero además lidera la tabla general con 34 unidades. Bella Vista, por su parte, es escolta en la acumulada con 31.

La programación de la A se completa con La Armonía-Libertad, en el estadio Hermanos Francani. El velezano suma 8 puntos en el Clausura y quiere mantenerse en la pelea, mientras que Libertad buscará salir del fondo.

En la tabla del Clausura de Primera A, San Francisco lidera con 12 puntos; Sporting tiene 10; Huracán y La Armonía, 8; Bella Vista y Villa Mitre, 6; Liniers, 5; y Libertad, 4.

En la general, Huracán manda con 34, seguido por Bella Vista con 31 y Liniers con 28. Luego aparecen Villa Mitre y San Francisco, con 25; Sporting, con 23; y La Armonía y Libertad, con 22.

En la Primera B, la fecha comenzará el sábado con tres partidos a las 15:30. El líder Olimpo recibirá a Dublin en el Roberto Carminatti, con la chance de estirar su ventaja en lo más alto del Clausura.

El Aurinegro suma 14 puntos, producto de cuatro triunfos y dos empates, y todavía no perdió en esta segunda parte. Enfrente estará Dublin, que cierra la tabla con 1 unidad.

También el sábado jugarán Tiro Federal-Pacífico de Bahía, en el Onofre Pirrone, y Comercial-Pacífico de Cabildo, en Ingeniero White. Tiro es escolta del Clausura con 11 puntos y, además, lidera la tabla general de la B con 38.

El domingo, desde las 15:30, Rosario recibirá a Sansinena en el Coloso de Cemento. Ese encuentro se jugará a puertas cerradas.

En el Clausura del Promocional, Olimpo está primero con 14 puntos. Lo siguen Tiro Federal, con 11; Rosario PB, con 10; Pacífico de Cabildo, con 8; Pacífico BB, Sansinena y Comercial, con 6; y Dublin, con 1.

En la tabla general de la B, Tiro Federal lidera con 38 puntos, seguido por Rosario con 36 y Comercial con 33. Más atrás aparecen Olimpo, con 30; Sansinena, con 27; Dublin, con 18; Pacífico de Cabildo, con 16; y Pacífico de Bahía, con 14.

Sancionó el Tribunal de Penas la del Sur

Primera y Tercera División.

4 fechas | Mirko Rojas (Olimpo).

3 fechas | Matias Chamares (Sporting), Rodrigo Belasque (Tiro Federal) y Pablo Mungo (Bella Vista).

2 fechas | Santiago Giorgis (Comercial), Santiago Llanos (Olimpo), Francisco Ibarola (Sansinena) y Emiliano Semper (Sansinena).

1 fecha | Juan Saez (Comercial), Patricio Mangano (DT - Pacifico BB), Enzo Paredes (Sporting), Gonzalo Rosa (Pacifico BB), Leandro Gonzalez (Rosario PB) y Victor Mareco (Sansinena).

Además, los siguientes jugadores arribaron al limite de 5 amarillas y se perderán un partido.

1 fecha | Thiago Molina (Pacifico C), Juan Nomdedeu (Pacifico BB), Joaquin Sosa (Bella Vista), Tomas Espinosa (Rosario PB), Juan Gamarra (Pacifico C), Kevin Tormann (Huracan), Federico Pinedo (San Francisco), Santiago Somovilla (Dublin), Diego Ocampo (Tiro Federal), Francisco Chua (Rosario PB), Juan Cruz Orellano (Bella Vista), Dylan Diaz (Comercial) y Thiago Pereyra (Liniers).

Además, los siguientes jugadores arribaron al limite de 10 amarillas y se perderán dos partidos.

2 fechas | Agustin Restiffo (Tiro Federal).