Deportes
La Liga Oro completa la cuarta fecha con la punta en juego
Estrella, Napostá y Bahiense pueden alcanzar el liderazgo si ganan esta noche. Pueyrredón quedó momentáneamente arriba tras vencer a Pacífico.
La cuarta fecha de la segunda parte de la Liga Bahiense de Oro se completará esta noche, desde las 21, con cinco partidos y la posibilidad de que la tabla vuelva a cambiar en la parte alta.
La jornada comenzó anoche con un golpe de Pueyrredón, que venció como visitante a Pacífico por 82 a 59, le quitó el invicto en este segundo tramo y quedó momentáneamente como líder con 15,5 puntos.
Sin embargo, esta noche pueden quedar uno, dos o hasta tres punteros, ya que Estrella, Napostá y Bahiense del Norte llegan con 15 unidades y, si ganan sus respectivos compromisos, superarán la línea de Pueyrredón.
La programación tendrá los cruces entre Alem-Bahiense del Norte, Olimpo-Estrella, Villa Mitre-Napostá, Barrio Hospital-Liniers e Independiente-Estudiantes.
Las posiciones tienen a Pueyrredón con 15,5 puntos y un partido más. Luego aparecen Estrella, Napostá y Bahiense, con 15; Pacífico, con 14 y un juego más; Liniers, con 13; Villa Mitre y Estudiantes, con 12,5; Alem, con 11,5; Independiente y Olimpo, con 10,5; y Barrio Hospital, con 10.
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