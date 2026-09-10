La Liga Oro completa la cuarta fecha con la punta en juego

La cuarta fecha de la segunda parte de la Liga Bahiense de Oro se completará esta noche, desde las 21, con cinco partidos y la posibilidad de que la tabla vuelva a cambiar en la parte alta.

La jornada comenzó anoche con un golpe de Pueyrredón, que venció como visitante a Pacífico por 82 a 59, le quitó el invicto en este segundo tramo y quedó momentáneamente como líder con 15,5 puntos.

Sin embargo, esta noche pueden quedar uno, dos o hasta tres punteros, ya que Estrella, Napostá y Bahiense del Norte llegan con 15 unidades y, si ganan sus respectivos compromisos, superarán la línea de Pueyrredón.

La programación tendrá los cruces entre Alem-Bahiense del Norte, Olimpo-Estrella, Villa Mitre-Napostá, Barrio Hospital-Liniers e Independiente-Estudiantes.

Las posiciones tienen a Pueyrredón con 15,5 puntos y un partido más. Luego aparecen Estrella, Napostá y Bahiense, con 15; Pacífico, con 14 y un juego más; Liniers, con 13; Villa Mitre y Estudiantes, con 12,5; Alem, con 11,5; Independiente y Olimpo, con 10,5; y Barrio Hospital, con 10.