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Una tenista argentina se retiró a los 17 minutos de un partido en el US Open y recibió una sanción
Luisina Giovannini abandonó su encuentro cuando perdía 5-0. Los organizadores consideraron que no cumplió con el estándar profesional de juego y le aplicaron un castigo.
Días atrás, Luisina Giovannini (198°) se enfrentó a la italiana Lucia Bronzetti (135°) por la qualy del US Open. La tenista argentina solamente estuvo 17 minutos en cancha, previo a acusar una lesión y retirarse del partido, pero la organización del torneo la sancionó con una fuerte multa económica.
El encuentro se disputó el pasado 24 de agosto en la cancha 11 de Flushing Meadows. Giovannini comenzó el partido con dificultades y, luego de apenas cinco games, se encontraba 5-0 abajo en el primer set. En ese tramo, había ganado solamente ocho de los 29 puntos disputados.
La tenista argentina, de 19 años, tenía un vendaje en su tobillo y decidió no continuar con el encuentro. Tras comunicar su decisión a la jueza de silla, abandonó la cancha. Sin embargo, su retiro derivó posteriormente en una sanción económica por parte de la organización del torneo.
La multa fue aplicada bajo el código de “First-Round Performance”, una norma contemplada en el reglamento de los Grand Slam que establece que los jugadores deben competir de acuerdo con un estándar profesional.
El castigo tiene un fuerte impacto económico para Giovannini: había recibido US$32.000 por ingresar al cuadro de clasificación, por lo que la multa de US$20.000 representa más del 60% de ese dinero. De esta manera, después de la sanción, le quedarían US$12.000 del premio obtenido en el torneo.
Fuente: TN
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