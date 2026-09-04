Se anticipa un fin de semana muy frío y hay alerta amarilla por viento

El fin de semana estará marcado por un fuerte descenso de la temperatura, a lo que se suma la posibilidad de algunas lluvias, de acuerdo con el meteorólogo de La Brújula 24, Leonardo De Benedictis.

El termómetro marcará en Bahía una mínima de 1 grado este sábado y una máxima de 10 grados, con lluvias que se esperan principalmente para la mañana.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por viento que incluye todo el sudoeste bonaerense para la madrugada y la mañana del sábado.

Durante la madrugada y hasta las 12 del mediodía del sábado, se registrarán ráfagas del sector sur. En general los valores se mantendrán entre 40 y 50 km/h, sin generar un impacto significativo, aunque de forma aislada podrían alcanzar los 60 km/h.

En cuanto al domingo, De Benedictis adelantó que no hay chances de lluvia, pero persistirá el frío. En Bahía la mínima estará en 1 grado bajo cero, mientras que la máxima llegará hasta los 12 grados.

En Sierra de la Ventana la temperatura estará por debajo de cero y existen posibilidades de alguna nevada en la zona. En Bahía la probabilidad es muy baja.