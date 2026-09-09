Se anticipa un jueves parcialmente nublado y una tarde cálida

El pronóstico del tiempo para este jueves anticipa una jornada con cielo parcialmente nublado, temperaturas agradables y viento moderado del sector oeste, de acuerdo con los datos del Servicio Meteorológico Nacional.

En Bahía Blanca, la temperatura mínima será de 7 grados durante las primeras horas del día, mientras que la máxima alcanzará los 21 grados por la tarde. Durante la madrugada se espera cielo parcialmente nublado, con una temperatura cercana a los 9 grados.

Por la mañana, las condiciones se mantendrán con nubosidad variable y una temperatura estimada de 7 grados, mientras que hacia la tarde el termómetro llegará a los 21 grados con cielo parcialmente nublado.

El viento soplará desde el oeste con velocidades de entre 13 y 22 kilómetros por hora. Hacia la noche se prevé un aumento de la nubosidad, con probabilidad de chaparrones y una temperatura cercana a los 14 grados.

En Monte Hermoso y Sierra de la Ventana se espera una situación similar, con cielo mayormente nublado durante la mañana y parcialmente nublado por la tarde. En la localidad costera la mínima será de 7 grados y la máxima de 21 grados, mientras que en Sierra de la Ventana las temperaturas serán más bajas, con una mínima de 5 grados y una máxima de 20 grados. En ambas zonas el viento soplará del oeste con intensidades de entre 13 y 22 kilómetros por hora, y existe una baja probabilidad de chaparrones hacia la noche.