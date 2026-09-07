Se anticipa un martes con una ligera alza de temperatura

El pronóstico del tiempo para este martes anticipa que será una jornada con cielo mayormente despejado y un ligero ascenso de la temperatura, de acuerdo con el meteorólogo de La Brújula 24, Leonardo De Benedictis.

La temperatura mínima será de 6 grados y la máxima llegará hasta los 19 grados, con viento del norte.

Para la región de Sierra de la Ventana y Monte Hermoso, la situación será muy similar a la de Bahía Blanca, aunque con registros algo más bajos en la zona serrana.