El Tiempo
Se anticipa un martes con una ligera alza de temperatura
La temperatura mínima será de 6 grados y la máxima llegará hasta los 19 grados.
El pronóstico del tiempo para este martes anticipa que será una jornada con cielo mayormente despejado y un ligero ascenso de la temperatura, de acuerdo con el meteorólogo de La Brújula 24, Leonardo De Benedictis.
La temperatura mínima será de 6 grados y la máxima llegará hasta los 19 grados, con viento del norte.
Para la región de Sierra de la Ventana y Monte Hermoso, la situación será muy similar a la de Bahía Blanca, aunque con registros algo más bajos en la zona serrana.
Se anticipa un martes con una ligera alza de temperatura
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