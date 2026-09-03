El Tiempo
Se espera un viernes frío y ventoso
Será el inicio de un descenso de la temperatura que se extenderá durante todo el fin de semana.
El pronóstico del tiempo para este viernes anticipa que será una jornada con nubosidad y chances de lluvias, de acuerdo con el meteorólogo de La Brújula 24, Leonardo De Benedictis.
La temperatura mínima se estima que será de 5 grados, con una máxima de 13 grados, debido al cambio del viento que soplará desde el sur con algunas ráfagas.
El experto detalló que será el inicio de un descenso de la temperatura que se extenderá durante todo el fin de semana. Una situación similar para la zona de Monte Hermoso y Sierra de la Ventana.
Adelantó que para el sábado hay una alerta amarilla por vientos, con ráfagas que se harán sentir en Bahía y la región. Esas condiciones se combinarán con las bajas temperaturas y podrían generar algunas nevadas.
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