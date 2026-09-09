Pacífico y Pueyrredón abren una nueva fecha de la Liga Oro

Pacífico y Pueyrredón abrirán esta noche la cuarta fecha de la segunda parte de la Liga Bahiense de Oro.

El encuentro se disputará desde las 21, en el William Harding Green, en un cruce importante entre dos equipos que llegan prendidos en la parte alta de la tabla.

Pacífico aparece cuarto con 14 puntos, mientras que Pueyrredón lo sigue de cerca con 13,5, por lo que el partido puede tener incidencia directa en la pelea por acomodarse detrás de los líderes.

La fecha se completará mañana jueves con otros cinco encuentros: Alem-Bahiense del Norte, Olimpo-Estrella, Villa Mitre-Napostá, Barrio Hospital-Liniers e Independiente-Estudiantes.

Para este segundo tramo, los equipos arrastraron el 50% de los puntos obtenidos en la fase regular del primer torneo.

Las posiciones tienen en lo más alto a Estrella, Napostá y Bahiense del Norte, todos con 15 puntos. Luego aparecen Pacífico, con 14; Pueyrredón, con 13,5; y Liniers, con 13.

Más atrás se ubican Villa Mitre y Estudiantes, con 12,5; Alem, con 11,5; Independiente y Olimpo, con 10,5; y Barrio Hospital, con 10.