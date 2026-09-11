Mastantuono metió tres goles y rompió un récord de Messi

Con solo 19 años y 28 días, Franco Mastantuono convirtió tres goles en el triunfo de la Fiorentina ante Venezia por la Serie A, transformándose en el futbolista argentino más joven en marcar un hat-trick en una de las cinco ligas top de Europa (Italia, España, Inglaterra, Alemania y Francia).

Con esta actuación consagratoria, el exfutbolista de River destronó nada menos que a Lionel Messi. La marca histórica permanecía intacta desde el 10 de marzo de 2007, cuando un joven rosarino de 19 años y 259 días se presentó ante el mundo convirtiéndole tres goles al Real Madrid en un inolvidable 3-3 en el Camp Nou. Mastantuono pulverizó ese registro por más de siete meses (231 días de diferencia).

Aquel recordado clásico español de 2007 había consagrado definitivamente a la ‘Pulga’ en la élite mundial, salvando con diez hombres al Barcelona de Frank Rijkaard y firmando las tres igualdades ante el equipo de Iker Casillas, Raúl y Fabio Cannavaro en un partido que quedó marcado a fuego en los libros del fútbol mundial.

El podio en ese registro lo completa otro delantero que brilló en sus inicios en la liga italiana, Mauro Icardi, cuando marcó por triplicado con 19 años y 343 días cuando jugaba para la Sampdoria.

Los 5 argentinos más jóvenes en hacer un hat-trick en las ligas top de Europa

Franco Mastantuono (Fiorentina): 19 años y 28 días

(Fiorentina): 19 años y 28 días Lionel Messi (Barcelona): 19 años y 259 días

(Barcelona): 19 años y 259 días Mauro Icardi (Sampdoria): 19 años y 343 días

(Sampdoria): 19 años y 343 días Antonio Angelillo (Inter): 20 años y 17 días

(Inter): 20 años y 17 días Gonzalo Higuaín (Real Madrid): 20 años y 334 días

Una ráfaga para cortar la sequía y hacer historia

El triunfo de la Viola comenzó cuesta arriba, pero la aparición de Mastantuono cambió el destino del partido. El argentino dio vuelta la historia en una ráfaga a los 29 y 31 minutos del primer tiempo con dos definiciones de zurda. Ya sobre el cierre del encuentro, selló el 4-2 definitivo tras capturar un rebote del arquero que le terminó impactando en el rostro antes de ingresar.

Fuente: TN