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Colapinto cerró el viernes en Madrid con un 15° puesto en la segunda práctica
El argentino completó 21 vueltas y quedó a casi un segundo de su compañero Pierre Gasly. Andrea Kimi Antonelli marcó el mejor tiempo de la jornada.
Franco Colapinto completó este viernes su primer día de actividad en el nuevo circuito de Madrid, donde se disputa el Gran Premio de España de Fórmula 1, y terminó 15° en la segunda práctica libre.
El piloto argentino de Alpine completó 21 giros y marcó como mejor registro 1m35s886, después de utilizar buena parte de la sesión para trabajar con neumáticos medios. Cuando colocó los compuestos blandos logró mejorar, aunque quedó a 0,927 segundos de su compañero Pierre Gasly.
El francés terminó 11°, con un tiempo de 1m34s959, mientras que la referencia de la jornada fue Andrea Kimi Antonelli, quien llevó su Mercedes al primer lugar con 1m33s662.
Detrás del italiano se ubicaron Charles Leclerc, con 1m33s775, y Lewis Hamilton, con 1m33s811.
La segunda práctica estuvo interrumpida durante casi 15 minutos por una bandera roja luego del fuerte golpe de Arvid Lindblad contra uno de los muros. Pese al accidente, el piloto de Racing Bulls terminó cuarto en la clasificación de tiempos.
Para Colapinto fue una jornada destinada principalmente a conocer Madring, un trazado completamente nuevo para la categoría. El argentino había marcado 1m35s933 durante la primera práctica y logró bajar ligeramente ese registro en la sesión de la tarde.
La actividad continuará este sábado con la tercera práctica libre desde las 7.30 de Argentina, mientras que la clasificación comenzará a las 11. La carrera se disputará el domingo desde las 10 y podrá verse por Fox Sports y Disney+ Premium.
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