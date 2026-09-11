25 años del atentado: un bahiense registró con su cámara el ataque a las Torres Gemelas

A 25 años de uno de los hechos que marcaron la historia contemporánea, un bahiense recordó cómo vivió en primera persona el atentado contra las Torres Gemelas. Luciano González Perlender estaba recién llegado a Nueva York cuando los ataques del 11 de septiembre de 2001 sacudieron la ciudad y decidió salir a registrar con su cámara una jornada que quedó grabada en la memoria mundial.

“Yo acababa de llegar a Nueva York, tenía una semana o dos recién y hacía muy poco que me había comprado una cámara de fotos profesional. Por un raro motivo me había comprado rollo blanco y negro para retratar Nueva York”, recordó en el programa Nunca es Tarde de La Brújula 24.

Al encender la televisión vio las primeras imágenes del impacto del avión contra una de las torres. En un primer momento pensó que podía tratarse de un accidente, hasta que el segundo avión confirmó que se trataba de un ataque.

“Cuando pega el segundo avión, ahí es como que me desperté y dije: 'Bueno, no fue un accidente'. Y no sé por qué, lo primero que se me ocurrió fue agarrar la cámara e ir caminando para allá”, relató.

El bahiense cruzó caminando el puente de Brooklyn rumbo a Manhattan mientras la ciudad comenzaba a quedar paralizada. Durante el trayecto se produjo el derrumbe de la segunda torre.

“Cuando iba pasando la mitad del puente, es cuando se cae la segunda torre. Llegué hasta ahí, hasta donde estaban los escombros. Fui avanzando y después empecé a sacar fotos”, contó.

Las imágenes tomadas con aquel rollo blanco y negro recorrieron distintos medios de comunicación y se transformaron en un registro de lo ocurrido desde la mirada de una persona que estaba en el lugar.

“Para mí fue como una película. Después, más tarde, me fui dando cuenta de lo que realmente había pasado”, explicó sobre la forma en que procesó aquel momento.

Durante los días posteriores, Nueva York quedó atravesada por la incertidumbre. El miedo a nuevos ataques, las restricciones y la presencia de los equipos de emergencia modificaron la vida cotidiana de millones de personas.

“La gente, y me incluyo, estaba aterrada porque nadie sabía si iban a volver a atacar de alguna manera o no. Te decían que iban a tirar ántrax en el subte, entonces era todo incertidumbre”, recordó.

Con el paso de los años, su relación con aquellas fotografías cambió. González Perlender explicó que cada aniversario vuelve a enfrentarse con esas imágenes y con la dimensión de haber estado presente en uno de los acontecimientos más impactantes del siglo XXI.

“Me agarra como una piel de gallina, de saber que estuviste ahí, que viví eso, que fue un hecho muy impactante”, señaló.

El bahiense permaneció en Estados Unidos hasta 2006 y, aunque todavía no pudo volver a Nueva York, mantiene pendiente el reencuentro con una ciudad que quedó marcada para siempre por aquel 11 de septiembre.

“Yo quiero reencontrarme con Nueva York y caminarla de vuelta, pero todavía no he podido”, expresó.